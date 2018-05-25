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Московский областной ТЮЗ 27 мая даст благотворительный спектакль «Леди Совершенство»
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Московский областной ТЮЗ 27 мая даст благотворительный спектакль «Леди Совершенство» 

РИАМО 28 минут назад
Фото: РИАМО
Московский областной театр юного зрителя 27 мая покажет благотворительный спектакль «Леди Совершенство» с Нонной Гришаевой в главной роли, часть собранных средств направят на поддержку детского хосписа, говорится в сообщении пресс-службы театра.
«В Московском областном театре юного зрителя 27 мая пройдет благотворительный спектакль «Леди Совершенство», часть вырученных средств от которого будет направлена в детский хоспис «Дом с маяком»», — отмечается в сообщении.
Главную роль в спектакле сыграет заслуженная артистка России и художественный руководитель театра Нонна Гришаева.
««Леди Совершенство» стал первым спектаклем, который у нас вышел после того, как я стала художественным руководителем. Очень важный для меня спектакль. В нем я исполняю роль Мэри Поппинс, о которой мечтала очень-очень давно. То, что я могу сочетать свою профессиональную деятельность с благотворительностью, это огромное счастье. У нас в театре очень много благотворительных спектаклей», — сказала Гришаева.
По ее словам, театр работает со многими благотворительными фондами: фондом Константина Хабенского, «Я есть» Егора Бероева и Ксении Алферовой, «Верю в чудо», «Детские деревни — SOS» и многими другими.
Благотворительный спектакль «Леди Совершенство» пройдет по адресу: Москва, улица Прохладная, дом №28. Сбор гостей в 15:00, начало — в 16:00.
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