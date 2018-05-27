Московский областной ТЮЗ даст благотворительный спектакль «Леди Совершенство»

Московский областной театр юного зрителя в восресенье покажет благотворительный спектакль «Леди Совершенство» с Нонной Гришаевой в главной роли, часть собранных средств направят на поддержку детского хосписа, говорится в сообщении пресс-службы театра.

«В Московском областном театре юного зрителя 27 мая пройдет благотворительный спектакль «Леди Совершенство», часть вырученных средств от которого будет направлена в детский хоспис «Дом с маяком»», — отмечается в сообщении.

Главную роль в спектакле сыграет заслуженная артистка России и художественный руководитель театра Нонна Гришаева.

««Леди Совершенство» стал первым спектаклем, который у нас вышел после того, как я стала художественным руководителем. Очень важный для меня спектакль. В нем я исполняю роль Мэри Поппинс, о которой мечтала очень-очень давно. То, что я могу сочетать свою профессиональную деятельность с благотворительностью, это огромное счастье. У нас в театре очень много благотворительных спектаклей», — сказала Гришаева.

По ее словам, театр работает со многими благотворительными фондами: фондом Константина Хабенского, «Я есть» Егора Бероева и Ксении Алферовой, «Верю в чудо», «Детские деревни — SOS» и многими другими.

Благотворительный спектакль «Леди Совершенство» пройдет по адресу: Москва, улица Прохладная, дом №28. Сбор гостей в 15:00, начало — в 16:00.