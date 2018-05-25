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В театре рассказали о состоянии здоровья Армена Джигарханяна
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В театре рассказали о состоянии здоровья Армена Джигарханяна 

Пятый канал 1 час назад
Фото: Пятый канал
Как стало известно Пятому каналу, здоровье Армена Борисовича в последние дни значительно улучшилось. Его выписали из больницы, куда он попал после злополучного эфира передачи «Пусть говорят». Тогда артиста госпитализировали с диагнозом «острая вирусная инфекция».
Представитель театра имени Джигарханяна Вячеслав Дьяченко частично подтвердил Пятому каналу информацию о выздоровлении актера.
— Армен Борисович идет на улучшение. Это единственная информация, которому я могу вам дать, — отметил Дьяченко.
Он также добавил, что сейчас в театре самого Джигарханяна нет. Хотя он часто туда приезжает, едва только врачи разрешают ему встать с больничной койки. Или не разрешают — и тогда он сбегает.
— Он не говорит, он сразу приезжает. Он не будет звонить. Армен Борисович как руководитель театра может приехать сразу из больницы. И мы ничего не можем сделать. Даже когда сбегает из больницы — вот он чуточку лучше себя чувствует и сразу едет в театр. Но вот сегодня, на данный момент, в театре его сейчас нет. Но я знаю, что он себя чувствует лучше, — добавил представитель театра.
Также Вячеслав Дьяченко добавил, что в госпитализации народного артиста виноваты тележурналисты. Ранее Пятый канал рассказывал, что на здоровье Джигарханяна мог негативно повлиять новый выпуск популярного телешоу, где обсуждалась его личная жизнь. Участвовала и его бывшая жена — Цымбалюк-Романовская.
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