В театре рассказали о состоянии здоровья Армена Джигарханяна

Как стало известно Пятому каналу, здоровье Армена Борисовича в последние дни значительно улучшилось. Его выписали из больницы, куда он попал после злополучного эфира передачи «Пусть говорят». Тогда артиста госпитализировали с диагнозом «острая вирусная инфекция».

Представитель театра имени Джигарханяна Вячеслав Дьяченко частично подтвердил Пятому каналу информацию о выздоровлении актера.

— Армен Борисович идет на улучшение. Это единственная информация, которому я могу вам дать, — отметил Дьяченко.

Он также добавил, что сейчас в театре самого Джигарханяна нет. Хотя он часто туда приезжает, едва только врачи разрешают ему встать с больничной койки. Или не разрешают — и тогда он сбегает.

— Он не говорит, он сразу приезжает. Он не будет звонить. Армен Борисович как руководитель театра может приехать сразу из больницы. И мы ничего не можем сделать. Даже когда сбегает из больницы — вот он чуточку лучше себя чувствует и сразу едет в театр. Но вот сегодня, на данный момент, в театре его сейчас нет. Но я знаю, что он себя чувствует лучше, — добавил представитель театра.

Также Вячеслав Дьяченко добавил, что в госпитализации народного артиста виноваты тележурналисты. Ранее Пятый канал рассказывал, что на здоровье Джигарханяна мог негативно повлиять новый выпуск популярного телешоу, где обсуждалась его личная жизнь. Участвовала и его бывшая жена — Цымбалюк-Романовская.