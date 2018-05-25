Куда пойти в Москве с 25 по 31 мая

25 мая, пятница

В Ботаническом саду МГУ «Аптекарский огород» открывается ежегодная выставка сирени. Гостям экспозиции представят больше 140 образцов белоснежного, пурпурного, голубого и розового цветов. Покажут как отечественные, так и по-настоящему редкие зарубежные сорта сирени из частных коллекций. Можно будет пообщаться с коллекционерами и даже заказать понравившиеся сорта. Впрочем, буйным цветом цвете в «Аптекарском огороде» не только сирень — одновременно в саду проходят выставки рододендронов и карликовых ирисов.

А на Малой сцене МХТ имени Чехова — постановка «Дом» режиссера Сергея Пускепалиса по одноименной пьесе Евгения Гришковца и Анны Матисон . По сюжету, обычный врач ( Игорь Золотовицкий ) с вполне обычной зарплатой заражается мечтой купить дом в пригороде. Денег у него, естественно, нет. Только квартира — да и ту, если и продать, денег не хватит. Герой решает занять денег у друзей и сталкивается с чередой бесконечных отказов. Что любопытно, по словам Гришковца, «Дом» — пьеса документальная: именно его когда-то одолела такая влюбленность в однажды увиденный дом. Хотя сюжет в спектакле, конечно, не главное — она, скорее, о мыслях героев и всем знакомых ситуациях. Но не бойтесь однообразной философии — звездный состав и талант режиссера, умудрившегося придать «Дому» динамичности, заскучать точно не дадут.

26 мая, суббота

Откроют торжество, по традиции, 120 дебютантов. Это незамужние девушки от 16 до 23 лет и неженатые молодые люди 18-28 лет. А после к ним присоединятся и гости бала, которые будут в этот вечер до полуночи танцевать вальсы, польки и галопы, а после знаменитой русской полночной кадрили — танго и фокстроты, джайвы, квик-степы, ча-ча-ча и румбы. Танцевальную и концертную программу Бала будут сопровождать симфонический оркестр Москвы «Русская филармония» и один из лучших танцевальных оркестров России «Данс-лэнд» под руководством Семена Мильштейна. Все собранные средства отправят в фонд Илзе Лиепы «Культура — детям».

vk.com/Музей Булгакова в Москве (Нехорошая Квартира)

В Музее Булгакова проведут свою самую знаменитую экскурсию — детективное расследование «По следам героев романа „Мастер и Маргарита“. Любители романа отправятся на поиски трамвая на Патриарших прудах, переулка, где Маргарита встретила Мастера и дом критика Латунского, где она после устроила погром. Вы, кстати, знали, что Маргариту Булгаков писал со своей тайной возлюбленной? Ее дом — тоже часть экскурсии, как и дом „Спасо-Хаус“, где проходил фантастический бал, вдохновивший писателя на бал Весеннего полнолуния.

А в Концертном зале имени Чайковская Московская филармония проведет очередной ночной концерт для неофитов под девизом „Мама, я меломан“. В программе — Россини, Вагнер, Дюка, Прокофьев, Маркес и Бернстайн, исполняет Национальный филармонический оркестр России. Начнется действо в 23.00, а вести его будет известная телеведущая Татьяна Геворкян

27 мая, воскресенье

Испанский театр Kamchatka снова приехал в Москву и привез очередной спектакль-променад с одноименным названием. Постановка Kamchatka — это завершение знаменитой театральной трилогии коллектива (предыдущие два устраивали инсталляцию в особняке (Habitaculum) и рассказывали о жизни вечных беженцев (Fugit). Третья часть — уличный спектакль на открытом пространстве, к которому может присоединиться любой желающий. Спектакль бесплатный — для участия надо лишь зарегистрироваться и, если есть возможность, сделать небольшой взнос.

И кстати, будьте внимательны: в воскресенье в столице проходит забег „Бегущие сердца“, и часть улиц в центре и набережных будут перекрыты. Принять участие в нем уже нельзя, регистрация закрыта. Но можно бежать в рамках благотворительного digital-забега Nike. Устраивать пробежку можно в любой точке мира и в любое время: нужно лишь зарегистрироваться, скачать приложение Nike+Run Club, и за каждый пройденный километр Nike перечислит 50 рублей в фонд „Обнаженные сердца“.

28 мая, понедельник

Ликуйте, поклонники Джонни Деппа : в столицу впервые приезжают легендарные Hollywood Vampires. На сцену „Олимпийского“ вместе с Деппом выйдут отец шок-рока Элис Купер и гитарист Aerosmith Джо Перри и покажут всем, что значит по-настоящему горячая голливудская кровь. В репертуаре „вампиров“ — как нетленки The Doors, Led Zeppelin и Джими Хендрикса, так и собственные песни. Готовьтесь услышать самый правильный рок и оторваться как никогда в жизни!

Global Look Press/Geisler-Fotopress/Felis Luna

Актер, музыкант Джонни Депп

А в Джаз-клубе Бутмана на Таганке на сцену выйдет американская блюзовая певица Арли Леонард, чей завораживающий голос уже пленил зрителей по всему миру. Что удивительно, при столь выдающихся вокальных данных и песни, музыку Леонард пишет сама. И получается это у нее фантастически.

29 мая, вторник

В Мультимедиа уже открылись и работают сразу четыре новых выставки. Самая впечатляющая — экспозиция „Встречи с дикой природой“ всемирно известного британского фотографа Дэвида Ярроу. Дикий мир — подлинная страсть бывшего фотокорреспондента газеты Times . Он путешествует по самым отдаленным и труднодоступным районам планеты, создавая удивительные черно-белые фотографии животных, оказавшихся на грани исчезновения в результате бездумной деятельности человека. Над новым проектом он работал пять лет, причем для максимального эффекта присутствия буквально рисковал жизнью, опасно близко подходя к хищникам.

А в Мастерской Петра Фоменко ставят успевший стать легендарным спектакль „Сон в летнюю ночь“. В прошлом году ему вручили „Золотую маску“, а Ирина Горбачева получила номинацию за лучшую женскую роль. А все потому, что создателям постановки удалось совершенно по-новому прочесть известный шекспировский сюжет. По признанию критиков, „Сон в летнюю ночь“ — это спектакль для всех, кому надоело вежливо скучать в театральных креслах и с нетерпением ждать конца утомительного действа. „Укол настоящим зрительским счастьем и прививка от уныния“.

30 мая, среда

На сцене МХТ имени Чехова в этот вечер долгожданная премьера — „Три сестры“ Константина Богомолова . И хоть вы сейчас возразите, что эту пьесу Чехова уже ставили сотни раз, уверены, известному провокатору Богомолову удастся сказать что-то новое даже заядлому театралу. Хотя сам режиссер обещает, что не будет делать из классической пьесы шоу. „Это будет попытка, с одной стороны, придать тексту Чехова энергию сегодняшней жизни, а с другой, бережно отнестись и сохранит чеховскую интонацию. Мне кажется, я нащупал, как этим текстом говорить сегодня“, — рассказал он. Весьма многообещающий анонс.

В „Олимпийском“ в этот вечер гостят DeepPurple. Легендарная группа празднует 50-летие и обещает доказать, что есть еще порох в пороховницах. В программе — все лучшие и любимые хиты, а также новые песни 20-го студийного альбома inFinite, который и стал поводом для мирового турне. Нестареющие Иэн Гиллан , Роджер Гловер, Иэн Пейс, Стив Морс и Дон Эйри накроют Москву волной хард-рока, бешеной энергетики и драйва.

31 мая четверг

На сцене „Вегас Сити холла“ покажут самую известную российскую рок-оперу — „Юнону и Авось“ Алексея Рыбникова на стихи Андрея Вознесенского . Впервые ее показали в Москве больше 30 лет назад, и с тех пор опера идет с неизменным аншлагом, ее успешно возят на гастроли и ставят за рубежом. А летом 2009 года во Франции Государственный театр Алексея Рыбникова представил новую постановку рок-оперы „Юнона“ и „Авось“ в полной авторской версии, сделавшей акцент на музыкальную составляющую спектакля. Вокальные номера в ней ставила Жанна Рождественская , первая исполнительница главный партий в „Юноне и Авось“ и голос „Позвони мне, позвони“ и других советских шлягеров. Новая постановка уже успела объехать весь мир, но в столице ее показали лишь однажды. Вечер в „Вегас Сити Холле“ эту оплошность исправляет. Главное — успеть купить билет.

Музыкант Андрей Лысиков

А в клубе „16 тонн“ выступит Дельфин. Публике артист представит свой новый альбом „442“, который критики уже назвали „самой злой его записью за последнее десятилетие“. Сам Дельфин говорит, что зла в пластинке нет — только раздражение современностью. В песнях, названных трехбуквенными кодами, он не называет имен, но фиксирует дух времени — точно и жестко. В каждой его композиции пульсирует нерв, а образы пугающи и поэтичны одновременно. Так что приготовьтесь слушать и слышать.