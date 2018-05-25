Представительницы восточного танца подготовили для своих поклонников подарок

Каждое выступление студии «Аль-Джана» — это красочный и завораживающий спектакль, затягивающий зрителей в чарующий мир волшебной восточной сказки. На этот раз коллектив покажет новый музыкально-танцевальный спектакль «Аурика».

27 мая на большой сцене центра культуры и искусства «Меридиан» развернется захватывающая история, в которой Персидский принц Данияр найдет свою любовь в далекой Элладе, а на долю его избранницы — греческой принцессы Аурики — выпадет множество испытаний. Это яркое шоу для всей семьи, где красота костюмов поражает своим великолепием, танцы радуют разнообразием стилей и ритмов, а чудесная музыка, в сочетании с бархатным голосом рассказчицы, проникают в самую душу зрителя.

В танцевальном спектакле занят весь коллектив театра восточного танца — от мала до велика, от начинающих до профессионалов, а также приглашенные артисты. Завершится великолепное действо под всеобщее радостное ликование красивейшим свадебным обрядом. Зрители получат колоссальный заряд позитива, который еще долгое время будет подпитывать прекрасными эмоциональными воспоминаниями», — добавляют организаторы.