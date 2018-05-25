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В Черемушках пройдет концерт восточного танца
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В Черемушках пройдет концерт восточного танца 

Управа района Черемушки 22 минуты назад
Фото: Управа района Черемушки
Ведущий творческий коллектив города Москвы театр восточного танца «Аль-Джана» приготовил для своих поклонников чудесный подарок! Это новый музыкально-танцевальный спектакль «Аурика» — прекрасная сказка о силе духа, большой любви, преданности и верности, рассказанная языком танца.
Каждое выступление студии «Аль-Джана» — это красочный и завораживающий спектакль. Здесь медитативная этническая музыка сплетается воедино с плавными движениями танцовщиц, а яркие костюмы сливаются с вычурными декорациями. Все это обладает поистине магическим очарованием, которое не позволит ни на секунду оторвать взгляд от происходящего на сцене.
«В танцевальном спектакле занят весь коллектив театра восточного танца — от мала до велика, от начинающих до профессионалов, а также приглашенные артисты. На фоне изумительных декораций, созданных художниками Театра, перед взором зрителей в первом отделении один за другим предстанут персидский, греческий, ливанский, армянский, гавайский, балканский танцы, а второе отделение поразит красотами подводного мира, который представят светящиеся медузы, морские звездочки, русалочки, золотые рыбки, а также Морской принц и сама Морская владычица», — добавляют организаторы.
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