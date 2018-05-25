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Сказка о справедливости — спектакль «Карлик Нос» в Новосибирске
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Сказка о справедливости — спектакль «Карлик Нос» в Новосибирске 

Ревизор.ru 1 час назад
Фото: Ревизор.ru
О постановке «Карлика Носа» в театре объявили еще в марте. Тогда же режиссер вместе с художником спектакля Александрой Павловой показывали эскизы и рассказывали о том, что идея «театра в повозке» позволит показывать спектакль не только в стационарном помещении, но и на гастролях по области.
— Мы хотим рассказать историю о душе человека, его внутреннем мире, таланте, — рассказала режиссер спектакля Вера Каратаева. — Каждый человек способен измениться, если захочет. Измениться не столько внешне, сколько внутренне: найти свое призвание в жизни, стать добрее, мудрее, реализовать возможности. Этот спектакль о становлении и в возрастном, и в моральном плане. Фото: Евгения Буторина
И вот первый показ. На сцене — деревянная повозка, в которой когда-то давно, может быть даже во времена сказочника Гауфа, путешествовали бродячие артисты. Да вот и они сами, приткнулись и спят у ночного костра. Или уже проснулись? Первым будит всех шут — Андрей Меновщиков. Он и начинает историю, которая приключилась с хорошим симпатичным мальчиком Якобом, который был очень заносчив и грубил покупателям.
Все артисты на сцене, на наших глазах они берут в руки кукол, маски, расставляют разрисованные чемоданы, и мир вокруг преображается. Теперь мы на рынке, где злая ведьма — все тот же Меновщиков в носатой маске старухи, выбирает овощи у прилавка матери Якоба. А вот уже в лесу, где белки и крысы помогают злой ведьме в колдовстве… Фото: Евгения Буторина
Сильно испугаться или заскучать зрителям некогда, действие развивается стремительно. Несколько мгновений, несколько взмахов клюкой, немного колдовства — и уже не мальчик Якоб перед нами, а заколдованная белка, которая учится готовить самые изысканные кушанья. И служить вредной старухе нашему герою предстоит долгие семь лет…
Артисты играют на сцене вместе с куклами, порой спрятавшись за маской, порой не скрывая лица. В кукольном театре у артистов нечасто есть возможность играть, не прячась за ширмой, и они с наслаждением отыгрывают свои роли. А зрители искренне сочувствует героям, громко не любит ведьму и радуется победе Якова над надменными герцогскими поварами. Фото: Евгения Буторина
Вот чемоданы раскрываются, и перед нами уже кухня замка. Наброшена на повозку яркая скатерть — и это уже обеденный зал, где герцог и князь наслаждаются кулинарным мастерством Якоба и спорят о паштете. А если несколько чемоданов поставить один на другой — это уже холм в герцогском саду, где огорченная волшебная уточка и расстроенный Карлик Нос ищут заветную травку, без которой повара могут казнить… Очаровательная уточка преданно смотрит на своего спасителя, готовясь принести себя в жертву. Якоб, отказывающийся от этой жертвы. И даже злая ведьма вдруг начинает говорить о справедливости и расплате и помогает героям спастись от смерти.
Вредный мальчишка сумел вырасти, научиться дружить и прощать. Злая ведьма оказалась не такой уж злой, а вовсе даже справедливой. А бедная уточка стала прекрасной принцессой. Фото: Евгения Буторина История получилась яркая, немного страшная, но очень добрая. Каким и должен быть кукольный спектакль для детей.
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