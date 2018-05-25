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В Вырице появится улица Кирилла Лаврова
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В Вырице появится улица Кирилла Лаврова 

АСН-Инфо 1 час назад
Фото: АСН-Инфо
Администрация Вырицкого городского поселения выбрала улицу в поселке Вырица, которая будет названа в честь Народного артиста СССР, председателя Союза театральных деятелей СНГ и стран Балтии, Почетного гражданина Санкт-Петербурга Кирилла Юрьевича Лаврова.
С инициативой о переименовании улицы выступила компания Navis Development Group, которую связывают с театром БДТ давние культурные, дружеские и деловые отношения.
Поселок Вырица для увековечивания памяти великого актера выбран не случайно. Там находится любимая дача Кирилла Лаврова, где он проводил много времени со своей семьей, где собирались его близкие друзья и знаменитые театральные деятели. И заседание по выбору улицы, которая будет названа его именем, проходило именно на этой даче, там собрались многие люди, знавшие Кирилла Юрьевича при жизни. Гостей принимала дочь актера — Мария Лаврова.
Администрация Вырицы и главный архитектор поселка предложили дать имя Кирилла Лаврова новой улице, у которой еще нет названия. Эта идея пришлась по душе его родственникам, т.к., по их словам, Кирилл Юрьевич был человеком очень скромным и не хотел бы беспокоить соседей бюрократическими процедурами, связанными с переименованием существующих улиц. Новая улица, которая будет носить имя Кирилла Лаврова, находится в новом квартале поселка и выходит к строящемуся Храму, что очень символично для актера и его семьи. Администрация Вырицы уже занялась оформлением соответствующих документов.
Название улицы в честь Кирилла Лаврова стало неотъемлемой частью программы по увековечиванию памяти актера. Так в 2000 году имя «Кирилл Лавров» было присвоено малой планете 6764, открытой Крымской обсерваторией 7 октября 1981 года. Имя актёра носит танкер ледового класса «Кирилл Лавров». На доме, где жил Кирилл Юрьевич установлена памятная доска.
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