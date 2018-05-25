Афиша на выходных. Куда пойти в Ростове-на-Дону 26 и 27 мая.

В ближайшие выходные «АиФ-Ростов» рекомендует своим читателям посетить ряд зрелищных мероприятий — среди них фестиваль средневековой культуры, концерты, спектакли.

«Меч Дона»

26 мая с 11.00 до 19.00 по адресу ул. Шолохова, 316 (Ростов-на-Дону) состоится семейный фестиваль средневековья «Старый Город».

В программе — рыцарский турнир «Кубок СТАРОГО ГОРОДА», мастер-классы и старинные забавы для детей и взрослых, ярмарка, интерактивный квест для всей семьи.

На фестивале гости узнают о полноконтактных исторических средневековых боях и смежных видах спорта, об интересных фактах из военной археологии.

Организаторы проведут для всех желающих мастер-класс по гончарному искусству, детей научат лепить игрушки и свистульки из глины. Девушки смогут пройти курс по ткачеству и плетению, мужчины — по кузнечному ремеслу и плетению кольчуги.

Вход свободный.

Гастроли театра из Екатеринбурга

26 и 27 мая ростовчан ждут большие гастроли Центра современной драматургии из Екатеринбурга.

Центр современной драматургии — это екатеринбургский театр, площадка для экспериментов молодых драматургов, режиссёров и актеров.

ЦСД позиционирует себя как театр, где никогда не бывает скучной классики.

Театр находится под художественным руководством Николая Коляды

Ростовчане смогут увидеть спектакль «Мизантроп» по пьесе драматурга Алексея Житковского. Это бенефис двух артистов: Кости Итунина и Сергея Колесова

Спектакль «Мизантроп» режиссёра Александра Вахова рассказывает о нелегком выборе: терпеть или бить? Главный герой берет на себя роль ангела, но не ангела-хранителя, а ангела-мстителя за все грехи, зло и хамство…

Пытаясь спасти хотя бы одну душу из многих. Он перевоспитывает молодого хулигана Пашку весьма оригинальным методом… Но возможно ли силой заставить человека измениться?

26 мая в 14.00 и 27 мая в 20:00. Адрес: Театр 18+, 18 Линия-8.

Альтернативная реальность в фильме Лукьяненко

Научно-фантастический фильм «Черновик». Сюжет киноленты основан на одноимённом произведении Сергея Лукьяненко.

Главный герой истории внезапно осознаёт, что его жизни больше нет. Дома и личных вещей не существует, а семья, коллеги и знакомые Кирилла не узнают.

Ситуация совершенно ему не понятна, но последующие события приводят героя к пониманию того, что с того самого момента, когда все забыли о его существовании, он был назначен проводником в другие миры. В большинстве ростовских кинотеатров.