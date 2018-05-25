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В клубе «Атом» расскажут о жизни и творчестве Чехова
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В клубе «Атом» расскажут о жизни и творчестве Чехова 

Управа района Хорошево-Мневники 49 минут назад
Фото: Управа района Хорошево-Мневники
В клубе «Атом» Хорошево-Мневников 26 мая пройдет встреча драмклуба. Она будет посвящена жизни и творчеству писателя Антона Чехова.
— Сначала все желающие примут участие в театральном семинаре, где участникам преподадут азы актерского мастерства и театральной речи, затем разговор пойдет о жизни и творчестве Антона Павловича Чехова. Гости смогут принять участие в обсуждении, высказать свою точку зрения, — рассказал руководитель драмклуба Константин Артемьев.
Все желающие смогут принять участие в постановке пьесы «Вишневый сад» в формате «Театр без зрителя». Участники спектакля получат заранее подготовленные тексты.
Начало мероприятия в 11.00, вход свободный. Клуб «Атом» находится по адресу: ул. Маршала Тухачевского, д. 20, корп. 2. (ео)
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