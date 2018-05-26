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Мероприятия, которые Агентство «Москва» планирует освещать 26-27 мая
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Мероприятия, которые Агентство «Москва» планирует освещать 26-27 мая 

Агентство «Москва» 2 часа назад
26 мая  12:00 — Открытие выставки финалистов VI ежегодного детского конкурса «Москва — для жизни, для детей!».
Фотоматериалы:
10:00 — Конференция Российского футбольного союза.
11:00 — Открытие нового сезона пассажирского движения на Московской детской железной дороге.
12:00 — День рождения проекта «Активный гражданин» в Парке Горького.
12:00 — Возобновление работы Усачевского рынка.
13:00 — Музей деревянного зодчества в музее-заповеднике «Коломенское».
15:00 — Международный фестиваль каскадеров в Парке киноприключений.
19:30 — XVI Венский бал в Москве.
27 мая  Фотоматериалы:
9:00 — Зеленый марафон «Бегущие сердца».
11:30 — Открытый балетный класс на основной сцене Московского академического музыкального театра им. К. Станиславского и В. Немировича-Данченко.
12:00 — Открытие общественного огорода в Парке Горького.
Агентство «Москва»: последние новости
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