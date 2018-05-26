Мероприятия, которые Агентство «Москва» планирует освещать 26-27 мая

26 мая 12:00 — Открытие выставки финалистов VI ежегодного детского конкурса «Москва — для жизни, для детей!».

Фотоматериалы:

10:00 — Конференция Российского футбольного союза.

11:00 — Открытие нового сезона пассажирского движения на Московской детской железной дороге.

12:00 — День рождения проекта «Активный гражданин» в Парке Горького.

12:00 — Возобновление работы Усачевского рынка.

13:00 — Музей деревянного зодчества в музее-заповеднике «Коломенское».

15:00 — Международный фестиваль каскадеров в Парке киноприключений.

19:30 — XVI Венский бал в Москве.

27 мая Фотоматериалы:

9:00 — Зеленый марафон «Бегущие сердца».

11:30 — Открытый балетный класс на основной сцене Московского академического музыкального театра им. К. Станиславского и В. Немировича-Данченко.

12:00 — Открытие общественного огорода в Парке Горького.