Мероприятия, которые Агентство «Москва» планирует освещать 28 мая

10:00 — XV Всероссийский съезд уполномоченных по правам ребенка в субъектах РФ на тему «Вектор десятилетия детства: счастливые дети — счастливая страна».

11:00 — Пресс-конференция, посвященная старту в Москве II Международного фестиваля театральных школ стран БРИКС

11:00 — Пресс-конференция «ПМЭФ-2018. Итоги».

11:00 — Круглый стол на тему «О законодательном обеспечении прав валютных заемщиков, а также вкладчиков в банках, прекративших свою деятельность».

12:00 — Пресс-конференция, посвященная результатам первого «Антинаркотического рейтинга регионов — 2018».

14:00 — Круглый стол, посвященный разработке и внедрению экологического стандарта в сфере обращения отходов в Подмосковье.

15:00 — Круглый стол на тему «Свободное информационное пространство. Миф или реальность».

Фотоматериалы:

9:00 — Московский предпринимательский форум.

11:00 — Экскурсия в Главное управление МЧС России по Москве.

11:00 — Рассмотрение в Тверском суде ходатайства го продлении ареста владельцу группы «Сумма» Зиявудину Магомедову и его брату Магомеду Магомедову , а также руководителю компании «Интекс» Артуру Максидову

16:00 — Выставочный проект «Архитектура стадионов», приуроченный к чемпионату мира по футболу 2018 г.