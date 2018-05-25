Мероприятия, которые Агентство «Москва» планирует освещать 28 мая 

10:00 — XV Всероссийский съезд уполномоченных по правам ребенка в субъектах РФ на тему «Вектор десятилетия детства: счастливые дети — счастливая страна».
11:00 — Пресс-конференция, посвященная старту в Москве II Международного фестиваля театральных школ стран БРИКС.
11:00 — Пресс-конференция «ПМЭФ-2018. Итоги».
11:00 — Круглый стол на тему «О законодательном обеспечении прав валютных заемщиков, а также вкладчиков в банках, прекративших свою деятельность».
12:00 — Пресс-конференция, посвященная результатам первого «Антинаркотического рейтинга регионов — 2018».
14:00 — Круглый стол, посвященный разработке и внедрению экологического стандарта в сфере обращения отходов в Подмосковье.
15:00 — Круглый стол на тему «Свободное информационное пространство. Миф или реальность».
Фотоматериалы:
9:00 — Московский предпринимательский форум.
11:00 — Экскурсия в Главное управление МЧС России по Москве.
11:00 — Рассмотрение в Тверском суде ходатайства го продлении ареста владельцу группы «Сумма» Зиявудину Магомедову и его брату Магомеду Магомедову, а также руководителю компании «Интекс» Артуру Максидову.
16:00 — Выставочный проект «Архитектура стадионов», приуроченный к чемпионату мира по футболу 2018 г.