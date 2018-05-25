Театральная студия «Звезда» из Выхина-Жулебина поставила спектакль о правилах дорожного движения

Театральная студия «Звезда» школы № 1420 представила творческий проект «Веселый светофор».

— Это музыкальный спектакль о правилах дорожного движения. С каждым годом на наших улицах становится все больше и больше автомобилей. И, без сомнения, увеличение потока транспортных средств требует еще большей осторожности со стороны пешеходов. В спектакле для учащихся третьих и девятых корпусов юные артисты напомнили ребятам о правилах дорожного движения и о необходимости соблюдения этих правил, — сообщил представитель учреждения.

Для закрепления полученных знаний зрители ответили на вопросы по правилам дорожного движения. (вт)