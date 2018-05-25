Кадеты колледжа имени Максимчука стали лауреатами конкурса «Ради жизни на Земле!»

Недавно были подведены итоги третьего смотра-конкурса творческих коллективов образовательных организаций Москвы «Ради жизни на Земле!» в номинации «Театральное искусство».

Смотр-конкурс был посвящён 73-й годовщине Великой Победы над фашизмом ипроходил под девизом: «Великие победы России». В нем приняло участие 213 театральных коллективов из различных образовательных учреждений столицы. Воспитанники театральной студии кадетского корпуса Технического пожарно-спасательного колледжа имени Героя Российской Федерации В. М. Максимчука стали лауреатами II степени.