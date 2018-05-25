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В Хорошево-Мневниках пройдет очередная встреча драмклуба
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В Хорошево-Мневниках пройдет очередная встреча драмклуба 

Префектура СЗАО города Москвы 24 минуты назад
Фото: Префектура СЗАО города Москвы
Очередная встреча драмклуба в рамках проекта «Русский театр ХIХ века» клуба культурно-исторического просвещения «Шаги истории» предполагает следующий формат: сначала все желающие примут участие в театральном семинаре, где участникам преподадут азы актерского мастерства и театральной речи, затем разговор пойдет о жизни и творчестве Антона Павловича Чехова. Гости смогут принять участие в обсуждении, высказать свою точку зрения.
— Мы ждем тех, кто хочет узнать больше о творчестве великого русского писателя, а также тех, кто хочет поделиться своими впечатлениями и взглядами, рассказать о любопытных и интересных фактах его жизни и особенностях творчества, — отметил руководитель драмклуба Константин Артемьев.
Все желающие смогут принять участие в постановке лирической пьесы в четырех действиях «Вишневый сад» в формате «Театр без зрителя». Участники спектакля получат заранее подготовленные тексты постановки.
Мероприятие состоится 26 мая в 11.00, вход свободный. Адрес клуба «Атом»: ул. Маршала Тухачевского, д. 20, корп. 2.
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