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В Липецкой области 22 июня прозвучит «Ода миру»
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В Липецкой области 22 июня прозвучит «Ода миру» 

РИА Новости 1 час назад
ЛИПЕЦК, 25 мая — РИА Новости. Уникальное музыкальное представление «Ода миру» состоится 22 июня на Соборной площади Липецка. В основе идеи проекта — синтез современного искусства и высоких технологий: по замыслу организаторов здесь произойдёт объединение трёх «мировых» оркестров: духового, симфонического, оркестра народных инструментов и технологий 3D-мэппинга, рассказали в пресс-службе областной администрации.
"Для участия в проекте приглашены молодые артисты из России, Китая, Казахстана, Испании, Эквадора, Белоруссии, Азербайджана, Индонезии, Украины. Мировой духовой оркестр возглавит заслуженный работник культуры России Василий Самарин, мировой симфонический — дирижёр Камерного музыкального театра имени Б. А. Покровского Айрат Башаев, а во главе оркестра народных инструментов встанет главный дирижёр Государственного оркестра русских народных инструментов Липецкой филармонии Алексей Моргунов", — сообщил сотрудник пресс-службы.
Он добавил, что концерт «Ода миру», который пройдет в день начала Великой Отечественной войны, — это призыв беречь планету от войн и катастроф, бережно относиться к окружающей среде и прививать любовь к нашей земле потомкам. На представлении с помощью видеомэппинга будет показано сотворение мира, времена разрушения и хаоса, возрождение жизни и сегодняшняя действительность. Изображение будут проецировать на здание администрации Липецкой области.
В исполнении оркестра зрители услышат лучшие сочинения Рейнгольда Глиэра, Александра Чайковского, Николая Толстякова, Олеси Ростовской, Альфреда Шнитке, Софии Губайдулиной, Эдуарда Артемьева и других композиторов. На шоу также выступят известные российские музыканты: композитор, поэт, педагог и руководитель Школы терменвокса в России Пётр Термен, ведущий российский трубач Вадим Эйленкриг, солистка Национального академического Большого театра оперы и балета Республики Беларусь, участница проекта «Большая опера» Маргарита Левчук, солист Липецкой филармонии, лауреат всероссийских и международных конкурсов Сергей Блинков.
"Расширение межрегионального и международного культурного сотрудничества, проведение на высоком уровне крупных фестивалей, конкурсов и выставок, популяризация территорий Липецкой области во внутреннем и внешнем культурно-туристическом пространстве — в числе важнейших задач, стоящих сегодня перед работниками культуры и региональной властью", — сказал РИА Новости глава области Олег Королев.
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