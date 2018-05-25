В Липецкой области 22 июня прозвучит «Ода миру»

ЛИПЕЦК, 25 мая — РИА Новости . Уникальное музыкальное представление «Ода миру» состоится 22 июня на Соборной площади Липецка. В основе идеи проекта — синтез современного искусства и высоких технологий: по замыслу организаторов здесь произойдёт объединение трёх «мировых» оркестров: духового, симфонического, оркестра народных инструментов и технологий 3D-мэппинга, рассказали в пресс-службе областной администрации.

"Для участия в проекте приглашены молодые артисты из России, Китая, Казахстана, Испании, Эквадора, Белоруссии, Азербайджана, Индонезии, Украины. Мировой духовой оркестр возглавит заслуженный работник культуры России Василий Самарин, мировой симфонический — дирижёр Камерного музыкального театра имени Б. А. Покровского Айрат Башаев, а во главе оркестра народных инструментов встанет главный дирижёр Государственного оркестра русских народных инструментов Липецкой филармонии Алексей Моргунов ", — сообщил сотрудник пресс-службы.

Он добавил, что концерт «Ода миру», который пройдет в день начала Великой Отечественной войны, — это призыв беречь планету от войн и катастроф, бережно относиться к окружающей среде и прививать любовь к нашей земле потомкам. На представлении с помощью видеомэппинга будет показано сотворение мира, времена разрушения и хаоса, возрождение жизни и сегодняшняя действительность. Изображение будут проецировать на здание администрации Липецкой области.

"Расширение межрегионального и международного культурного сотрудничества, проведение на высоком уровне крупных фестивалей, конкурсов и выставок, популяризация территорий Липецкой области во внутреннем и внешнем культурно-туристическом пространстве — в числе важнейших задач, стоящих сегодня перед работниками культуры и региональной властью", — сказал РИА Новости глава области Олег Королев

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