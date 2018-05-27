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«Я смотрела на фонтан и представляла, как танцует балерина»: в центре Перми провели необычную фотосессию
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«Я смотрела на фонтан и представляла, как танцует балерина»: в центре Перми провели необычную фотосессию 

59.ru 1 час назад
Фото: 59.ru
Многие пермяки уже успели оценить красивые фотографии, сделанные молодым пермским фотографом — на них пластичная балерина в брызгах фонтана на фоне драматического театра. 59.ru связался с автором фотографий Кристиной Кали, чтобы подробнее узнать об этом проекте. Главная идея необычной фотосессии — как у импрессионистов — передать красоту момента. Фото сделала 20-летняя пермячка Кристина. Признаётся, что задумка появилась ещё год назад. И вот сейчас наконец-то получилось её осуществить.
— Каждый раз, когда смотрела на фонтан, представляла как танцует балерина, — рассказывает Кристина. — Я люблю балет, да и всегда мечтала стать балериной, но стала я художником и фотографом, поэтому постоянно рисую балерин, начала их фотографировать.
Фотоссесию проводили вечером в 22.45  Балерину нашла благодаря социальным сетям. Согласилась принять участие в фотосессии Олеся Голомолзина — основатель одной из частных пермских школ балета для детей. Сам процесс, как рассказывает девушка, был непростым. Не дождавшись в Перми хорошей погоды, пришлось проводить съёмку как есть — прохладным майским вечером. Сложности возникли и с освещением. Время для фотосессии выбрали позднее — в 22:45, когда музыкальное шоу фонтана запускается в последний раз.
Результатом довольны
Сейчас у фотографа в планах продолжить серию фотографий о балете и балеринах.
— Я надеюсь, что наступит тепло, и я смогу запечатлеть ещё и детей, которые занимаются балетом, — дополняет Кристина.
Людям удалось посмотреть двойное шоу — поющего фонтана и танцующей балериныРанее 59.ru рассказывал, что ещё один фонтан должен появиться на городской эспланаде, и сейчас идёт его строительство.
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