Театр-студия «Рампа» из Бибирева завершил сезон спектаклем «Богатырь Иванушка»

Театр-студия «Рампа» центра детского и юношеского творчества «Бибирево» в преддверии летних каникул показал маленьким зрителям и их родителям веселую музыкальную сказку по оригинальной пьесе Андрея Горбунова «Богатырь Иванушка». Эта постановка стала последней в 26-м театральном сезоне, сообщили в администрации учреждения.

— Маленькие зрители с упоением следили за приключениями мальчика Ивашки, который вырос и превратился в настоящего богатыря. Все действие сопровождалось веселыми песнями, лихими плясками и самым добрым юмором. Артистов не хотели отпускать со сцены и награждали цветами, подарками и бурными аплодисментами, — рассказали в администрации ЦДЮТ «Бибирево».

Отметим, что новый, 27-й сезон, стартует в начале октября. За анонсами можно следить на сайте ЦДЮТ «Бибирево» и в официальной группе «Рампы» в социальной сети «Вконтакте». (вт)