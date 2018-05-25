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Театр-студия «Рампа» из Бибирева завершил сезон спектаклем «Богатырь Иванушка»
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Театр-студия «Рампа» из Бибирева завершил сезон спектаклем «Богатырь Иванушка» 

Управа района Бибирево 58 минут назад
Фото: Управа района Бибирево
Театр-студия «Рампа» центра детского и юношеского творчества «Бибирево» в преддверии летних каникул показал маленьким зрителям и их родителям веселую музыкальную сказку по оригинальной пьесе Андрея Горбунова «Богатырь Иванушка». Эта постановка стала последней в 26-м театральном сезоне, сообщили в администрации учреждения.
— Маленькие зрители с упоением следили за приключениями мальчика Ивашки, который вырос и превратился в настоящего богатыря. Все действие сопровождалось веселыми песнями, лихими плясками и самым добрым юмором. Артистов не хотели отпускать со сцены и награждали цветами, подарками и бурными аплодисментами, — рассказали в администрации ЦДЮТ «Бибирево».
Отметим, что новый, 27-й сезон, стартует в начале октября. За анонсами можно следить на сайте ЦДЮТ «Бибирево» и в официальной группе «Рампы» в социальной сети «Вконтакте». (вт)
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