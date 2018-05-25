Сказкой «Три серебряных волоска Всеведа» мастерская «Мгновения» закрыла театральный сезон

Театральная мастерская «Мгновения» при храме Державной иконы Божией Матери показала спектакль «Три серебряных волоска Всеведа». Мероприятие прошло в районном отделении библиотеки № 151 в четверг, 24 мая.

Как сообщалось в нашем издании ранее, приходской коллектив закрыл театральный сезон сказкой «Три серебряных волоска Всеведа», поставленной по произведению чешского писателя Карела Эрбена — «Три золотых волоска Деда Всеведа».

— Постановка очень всем понравилась, можно сказать, что был ажиотаж. Пришли около 40 человек, в основном, дети, так как это все-таки сказка. Ребята были активными, особенно были довольны, когда их включали в постановку, то есть получился такой интерактив. А дети очень любят такое, — поделилась впечатлениями библиотекарь Елена Ларина . — Сама сказка была душевной, да и артисты старались. Знаете, думаю, что если актеры очень стараются, то и от зрителей будет хоть какая-то отдача.

Спектакль «Три серебряных волоска Всеведа» — это сказка на новый лад. Постановка повествует о добрых делах и раскрывает христианские ценности.

Фото: Театральная мастерская «Мгновения»

Источник: http://gazeta-na-varshavke-chertanovo-severnoe.ru/2018/05/25/41321/