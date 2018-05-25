«Метель» по повести Пушкина покажут в реабилитационном комплексе на Куусинена

На сцене реабилитационного комплекса Всероссийского общества слепых, который расположен на улице Куусинена, покажут пьесу «Метель» по одноименной повести Александра Пушкина. Зрителей будут ждать 27 мая к 15.00 и 31 мая к 19.00. Об этом рассказали в администрации комплекса. — В постановке заняты слабовидящие актеры. Проблемы со зрением не мешают им говорить со зрителем и передавать непростые характеры героев, — пояснил представитель администрации. Спектакль пройдет с закрытой подачей тифлокомментария (через индивидуальные приемники и наушники) для инвалидов по зрению. Адрес: ул. Куусинена, д. 19а. Вход бесплатный. (мю)