Премьера «Однорукого из Спокана» пройдет в театре на Ленинградском проспекте 

Премьера спектакля «Однорукий из Спокана» состоится 18 июня на площадке Центра драматургии и режиссуры на Ленинградском проспекте. В основу спектакля легла пьеса английского режиссера и сценариста, мастера черного юмора Мартина Макдонаха. Об этом сообщили в администрации ЦДР. — Нам было интересно изучить стилистику иностранного черного юмора и перенести ее на отечественную сцену, — отметил режиссер спектакля, худрук ЦДР Владимир Панков, — посмотреть, как эта стилистика зазвучит на языке саундрамы, который будет строиться на сочетании ирландского фольклора и церковной афроамериканской музыки. Начало в 19.00. Адрес площадки ЦДР: Ленинградский проспект, 71г. (мю)