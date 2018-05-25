Творческий вечер худрука театра «У Никитских ворот» М. Розовского пройдет в пользу тяжелобольных детей

Творческий вечер художественного руководителя театра «У Никитских ворот» Марка Розовского пройдет 4 июня в пользу тяжелобольных детей — подопечных фонда «Линия жизни». Об этом сообщили в пресс-службе фонда.

«Художественный руководитель театра «У Никитских ворот» проведет творческий вечер «Для своих». Мероприятие состоится 4 июня на Новой сцене театра. На своем творческом вечере легендарный режиссер, сценарист, актер и прозаик расскажет о том, что сегодня происходит в его театре, как можно отличить «своего» актера от «случайного», поведает свежие театральные новости и даже почитает стихи. «Для своих» — это благотворительный вечер, цель которого — помощь в сборе средств на лечение тяжелобольных детей фонда «Линия жизни». Все собранные в этот день средства поступят на счет фонда», — говорится в сообщении.

Как уточняется, билеты на творческий вечер в кассах театра продаваться не будут, но пригласительные можно получить на сайте благотворительного фонда «Линия жизни», либо непосредственно в театре перед началом творческого вечера, 4 июня.

В конце вечера М. Розовский планирует ответить на вопросы пришедших зрителей и проведет автограф-сессию.