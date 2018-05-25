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В Петербурге вышла книга иллюстраций Сергея Дрейдена со стихами Бродского
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В Петербурге вышла книга иллюстраций Сергея Дрейдена со стихами Бродского 

Собака 39 минут назад
Фото: Собака
В честь дня рождения Иосифа Бродского галерея «Борей» и издательство «Детское время» подготовили книгу с иллюстрациями номинанта премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» Сергея Дрейдена. Живописные работы обладателя двух национальных театральных премий «Золотая Маска» и премии «ника» идеально совпали со знаменитыми строками нобелевского лауреата по литературе. Книга адресована как детям, так и взрослым.
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