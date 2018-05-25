В Минкультуры считают неэтичным вмешиваться в решение кадрового вопроса в театре Ленсовета 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 мая. /ТАСС/. Вмешательство в вопросы кадровых назначений в Санкт-Петербургском государственном академическом театре имени Ленсовета в Министерстве культуры РФ считают неэтичным. Об этом заявил журналистам в пятницу в кулуарах Петербургского международного экономического форума глава ведомства Владимир Мединский.
"Это городской театр в подчинении Санкт-Петербурга, и вмешиваться в кадровую политику Санкт-Петербурга я считаю неэтичным", — сказал Мединский, отвечая на вопрос о том, рассматривают ли в министерстве какую-либо кандидатуру на пост художественного руководителя театра Ленсовета.
В начале марта стало известно, что худрук Юрий Бутусов забрал трудовую книжку из комитета по культуре Санкт-Петербурга, который является учредителем театра Ленсовета. Объясняя свое решение, в беседе с ТАСС он сказал, что в течение предшествующих месяцев боролся за право менять жизнь театра в лучшую сторону, но его назначение художественным руководителем не прибавило ему никаких прав. Бутусов добавил, что в поддержку его позиции выступили режиссеры Лев Додин, Валерий Фокин, Андрей Могучий, написавшие личные письма губернатору Санкт-Петербурга. Его позицию поддержала почетный гражданин Санкт-Петербурга, народная артистка СССР Алиса Фрейндлих.
В конце марта в ходе общения с журналистами председатель комитета по культуре Санкт-Петербурга Константин Сухенко выразил сожаление в связи с уходом Бутусова с занимаемой им должности. Вместе с тем, по его мнению, увольнение худрука не означает снятие поставленных им спектаклей с репертуара театра. Он также отметил, что выдвигается много предложений о кандидатурах на пост худрука театра Ленсовета, а также, что в комитете намерены выслушать все мнения. Тогда же он подчеркнул, что направление развития театра определяют не власти, а его худсовет.
В должность художественного руководителя театра Ленсовета Юрий Бутусов вступил 20 ноября 2017 года. Он творчески связан с учреждением в общей сложности более 20 лет. На этой сцене он выпустил десятки спектаклей, многие из которых отмечены наградами. Две трети труппы составляют его ученики.
Академический театр имени Ленсовета ведет историю с 1933 года (тогда носил название «Новый театр») и входит в число ведущих театров города. В нем ставили спектакли Николай Акимов, Петр Фоменко. Яркие страницы истории труппы связаны с творчеством Игоря Владимирова и Владислава Пази, руководивших этим театром. Многие годы на этой сцене блистала Алиса Фрейндлих.
О форуме
ПМЭФ проходит с 24 по 26 мая. Мероприятия форума объединены девизом «Создавая экономику доверия». ТАСС выступает информационным партнером и официальным фотохост-агентством ПМЭФ. Кроме того, ТАСС является оператором зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.