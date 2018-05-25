В Минкультуры считают неэтичным вмешиваться в решение кадрового вопроса в театре Ленсовета

"Это городской театр в подчинении Санкт-Петербурга, и вмешиваться в кадровую политику Санкт-Петербурга я считаю неэтичным", — сказал Мединский, отвечая на вопрос о том, рассматривают ли в министерстве какую-либо кандидатуру на пост художественного руководителя театра Ленсовета.

В конце марта в ходе общения с журналистами председатель комитета по культуре Санкт-Петербурга Константин Сухенко выразил сожаление в связи с уходом Бутусова с занимаемой им должности. Вместе с тем, по его мнению, увольнение худрука не означает снятие поставленных им спектаклей с репертуара театра. Он также отметил, что выдвигается много предложений о кандидатурах на пост худрука театра Ленсовета, а также, что в комитете намерены выслушать все мнения. Тогда же он подчеркнул, что направление развития театра определяют не власти, а его худсовет.

В должность художественного руководителя театра Ленсовета Юрий Бутусов вступил 20 ноября 2017 года. Он творчески связан с учреждением в общей сложности более 20 лет. На этой сцене он выпустил десятки спектаклей, многие из которых отмечены наградами. Две трети труппы составляют его ученики.

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