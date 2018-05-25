Коляда о деле Вайнштейна: «Хотят славы, хотят денег»

Оскароносный Харви в пятницу сам явился в суд Нью-Йорка, но тот — пока! — освободил его под залог то ли в один, то ли в два миллиона долларов. Грядет процесс века. Именно так представляет дело Вайнштейна штатовская пресса. Количество подвергшихся насилию женщин множится не по дням, а по часам, причем, в нескольких странах мира. В соцсети разгневанные актрисы пишут злорадные посты — «Харви, мы тебя поимели». Но что в итоге? Понятно, теперь любой мужчина в Голливуде перекрестится, едва увидев даму на съемочной площадке. Известный драматург и режиссер Николай Коляда (который, кстати, сейчас в Москве на фестивале) не верит во всю эту одностороннюю «правду», и не считает обиженных актрис настолько уж обиженными.

— Николай Владимирович, всё это дело как-то повлияет на искусство в целом? У нас ли, в Америке? Посмотрите, как Америка оживилась. А ведь когда-то всё это было абсолютной нормой…

— Слушайте, я когда всё это слышу, мне плохо делается. Я сегодня видел по телевизору, как он шел на суд… Всегда вспоминаю старинную театральную поговорку, пошлую, но что делать: «в кабинете главного режиссера стоял диван для распределения ролей». Не слышали?

— Замечательно.

— В русском театре такого не было что ли? Ну и что такого? Извините, конечно. Но вот эти женщины, которые обличают Вайнштейна, — я не могу понять: как их изнасиловали? Вот вдруг они начали вспоминать, что было 20-30 лет назад для того, чтобы привлечь к себе внимание. Если ее изнасиловали, почему она сразу не пошла в полицию заявление писать? Почему сначала снималась в кино, пользовалась всеми благами, которые получила через постель, а потом вдруг заявляет — «Нет, меня тут, бедную, истязали». Что-то я в это не верю. Мне кажется, что люди на этом пиарятся просто-напросто.

— Да, он спал с ними. И принуждал. Но нет чтоб его сразу сдать, они двадцать лет ждали. То есть момент лицемерия?

— Ну, конечно! Ну кто не знает, что режиссеры пользуются своей властью в России? Кто не знает? Да, это под ковром, это всё прячется, открыто об этом не сообщается, но все это знают! Да, очень часто, даже очень часто артистки получают роли, благодаря тому, что они находятся в интимной близости с режиссером. И они чаще всего идут на это сознательно. Потому что хотят славы, хотят денег, хотят, чтобы режиссер был им мужем или любовником. Ну и что с того?! Я написал когда-то пьесу под названием «Курица», которая идет много-много лет и у меня в театре, и за рубежом — на сербском языке, на польском, на немецком. Я никак понять не могу — почему ее по всему миру ставят? Начинается с того, что артистка приходит ночью в театральное общежитие, чтоб повидаться с соперницей, разобраться с ней — эта соперница, молодая артистка завела шашни с ее мужем. И вот, разозленная, она сдергивает одеяло с этой молодой — «А ну, курица, вставай!». А там с нею лежит главный режиссер театра…

— И везде ее ставят?

— Везде. Хотя она немножко пошловатая. Не знаю, почему люди смеются, хохочут, умирают со смеху. Может, в жизни у многих это происходит? А молодая артистка сначала решила с администратором шашни покрутить, а потом с директором. Ну и что? Так часто молодые артистки делают. Вот я и понять не могу — а что за шум по этому поводу? Ну делают так. Кто этого не знает?

— Когда что-то одно запрещается, что-то другое должно прийти на смену?

— С одной, стороны, конечно, это гадость, что старый режиссер воспользовался и молодую артистку затащил в постель. А с другой, ведь он любит ее. И любя, освещает ее на площадке такими фонарями, одевает ее в такие наряды, чтобы она была красивой, милой. Все равно же в этом есть любовь, не только похоть. Мужчина же тащит ее потом на площадку, на сцену. Он поддерживает эту женщину. Эта баба красивее выглядит на сцене, не знаю. Не выталкивает же он ее ненакрашенную и в бигудях?! И все эти бабы, изнасилованные продюсером, выглядели красиво в кино. Ну что теперь вонять-то? Сидите уже, заткнитесь. Как не стыдно вообще. Что-то мне всё это противно и смешно. Ну было и было. Делов-то. Так господом богом устроено, что мужики трахаются с бабами. Вот и всё.

— Вот интересно, как дальше в Голливуде будут строиться отношения.

— А как дальше? Всё равно будет стоять диван для распределения ролей. Так и будет стоять, куда он денется? Ерунда всё это. Пошумят и перестанут. Чушь.

— Да нет, Америка завелась не на шутку.

— Делать нечего. Не знаю. Обиженных из себя изображают. На меня все накинутся — как ты можешь, такой бессовестный. Но что тут сказать? Это же всё по любви делалось. Наверное. Когда-то. Понимаете, я не вижу тут правды. Я вижу перебирание грязного белья на старости лет. Вот достали старые трусы. Вот достали старые носки. Давайте их разглядывать на свет. И всем показывать. Это уже не правда, а похоже на что-то другое. Ну сожгите прилюдно диван для распределения ролей!

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