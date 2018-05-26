Спектакль «Пытки» Театра.doc отменили после звонка из ФСБ

Спектакль «Пытки» Театра.doc на площадке иммерсивного шоу «Безликие» в Санкт-Петербурге был отменен после «звонка из ФСБ ». Об этом в своем Facebook сообщила режиссер театра Зарема Заудинова.

«Товарищ майор прикрыл Театру.doc лавочку пространства «Безликих» с читками «Пыток» на день города в Питере, но когда нас это останавливало. Как говорят владельцы пространства, им позвонили из ФСБ и пригрозили закрыть их, если «Пытки» у них все же покажем», — написала она.

«Пытки» драматурга Екатерины Косаревской и режиссера Алексея Полиховича основан на следственных материалах пензенской антифа-группировки «Сеть». Он повествует о пытках в полиции и ФСБ, которым, по их утверждениям, подверглись фигуранты дела.