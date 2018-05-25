Юрий Грымов: в Москве все театры делят одного и того же зрителя

Художественный руководитель театра «Модерн» Юрий Грымов рассказал, существует ли между московскими театрами спортивная конкуренция, борьба за зрителя, передает НСН.

"Я много думал на эту тему, потому что руководство театра — это не только постановки. Это подбор репертуара, политическая составляющая (не путать с политикой), стратегия…

Я уверен, что в Москве все театры делят одного и того же зрителя. Сегодня люди ушли от телевизора и пошли в музеи и театры, им это нравится. Но в России, по статистике, приобщается к искусству всего 7% населения.

Для сравнения: в Англии — 30% жителей ходят в театры. Самое интересное, что в России, и это большое завоевание СССР, огромное количество театров. В одной только Москве 86 московских театров и 9 театров федерального значения. Это уникально. Нигде в мире такого нет. А ходит в театры всего 7%", — рассказал он.