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Театр «Ателье» из Штутгарта показал в Самаре «Русскую дискотеку»
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Театр «Ателье» из Штутгарта показал в Самаре «Русскую дискотеку» 

ТРК Губерния 32 минуты назад
Фото: ТРК Губерния
В Самару с обменными гастролями приехал театр «Ателье» из города Штутгарта (Германия).
Фото: ТРК «ГУБЕРНИЯ»
Сегодня на сцене театра «Самарская площадь» немецкие актеры показали фантазию по мотивам бестселлера Владимира Каминера «Русская дискотека». Это современная драма, комедийная постановка на немецком языке, а местами — на смеси русского и английского, с обилием музыки, в том числе русской популярной.
Фото: ТРК «ГУБЕРНИЯ» Театр «Ателье» — самый маленький театр города Штутгарта, возглавляет который выходец из России, а в прошлом ещё и актер театра драмы им. М. Горького Владислав Граковский. Театр не имеет постоянной труппы, актеры собираются под определенные спектакли. В Самару приехали 4 актера, которые в общей сложности исполняют около 20 ролей, а также худрук «Ателье», режиссер Владислав Граковский. В субботу, 26 мая, также на сцене «Самарской площади» немецкий театр покажет ещё один спектакль — «Новая редакция „Царя Эдипа“ современного автора Бодо Вартке. Гастроли проходят в рамках культурного обмена городов-партнеров Самара — Штутгарт.
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