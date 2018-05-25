В Шанхае выступила труппа Большого театра

В Шанхае с большим успехом прошла премьера оперы «Царская невеста» в исполнении труппы московского Большого театра.

Она является важной частью программы 35-го международного музыкального фестиваля «Шанхайская весна», передаёт агентство «Синьхуа»

По данным агентства, труппа Большого театра выступила на сцене Шанхайского большого театра после длительного перерыва — в прошлый раз российские артисты посетили Шанхай уже в далёком 2001 году. Тогда они выступали с балетом «Лебединое озеро».

И вот спустя 17 лет, благодаря многократным контактам между художественными организациями двух стран артисты Большого театра вновь предстали перед шанхайской публикой.

Опера «Царская невеста», сюжет которой заимствован из истории Руси, рассказывает трагическую историю невесты Ивана Грозного Марфы.

По словам заместителя московского Большого театра Дмитрия Кияненко, труппа впервые выступает с оперой в континентальной части Китая.

«За три с лишним часа шанхайские зрители смогли насладиться настоящим российским искусством. На этот раз в целях обеспечения оригинальности оперы театр направил в Шанхай около 200 деятелей искусства», — резюмировал Кияненко.

Ранее «Свободная пресса» сообщала, что президент РФ Владимир Путин во время встречи с заместителем Председателя КНР Ван Цишанем отметил, что российско-китайские отношения находятся на беспрецедентно высоком уровне.

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