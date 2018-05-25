Ещё
В Шанхае выступила труппа Большого театра
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Хан Соло: Звёздные Войны. Истории
Боевик, Приключение, Фэнтези
Купить билет
Дэдпул-2
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Мстители: Война бесконечности
Боевик, Приключение, Фэнтези
Купить билет
Черновик
Фэнтези
Купить билет

В Шанхае выступила труппа Большого театра 

Свободная пресса 2 часа назад
В Шанхае с большим успехом прошла премьера оперы «Царская невеста» в исполнении труппы московского Большого театра.
Она является важной частью программы 35-го международного музыкального фестиваля «Шанхайская весна», передаёт агентство «Синьхуа».
По данным агентства, труппа Большого театра выступила на сцене Шанхайского большого театра после длительного перерыва — в прошлый раз российские артисты посетили Шанхай уже в далёком 2001 году. Тогда они выступали с балетом «Лебединое озеро».
И вот спустя 17 лет, благодаря многократным контактам между художественными организациями двух стран артисты Большого театра вновь предстали перед шанхайской публикой.
Опера «Царская невеста», сюжет которой заимствован из истории Руси, рассказывает трагическую историю невесты Ивана Грозного Марфы.
По словам заместителя московского Большого театра Дмитрия Кияненко, труппа впервые выступает с оперой в континентальной части Китая.
«За три с лишним часа шанхайские зрители смогли насладиться настоящим российским искусством. На этот раз в целях обеспечения оригинальности оперы театр направил в Шанхай около 200 деятелей искусства», — резюмировал Кияненко.
Ранее «Свободная пресса» сообщала, что президент РФ Владимир Путин во время встречи с заместителем Председателя КНР Ван Цишанем отметил, что российско-китайские отношения находятся на беспрецедентно высоком уровне.
Новости Китая: Опрос: россияне считают Китай самым надёжным деловым партнёром
О традициях, событиях и жизни в Китае читайте в специальной теме «Свободной Прессы» — Китай сегодня
Свободная пресса: последние новости
Скончалась руководитель «Tеатра.doc» Елена Гремина Грымов поставил «На дне» к 150-летию Горького Под Москвой проходит фестиваль «Фабрика Станиславского-2018»
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тест: угадаете ли вы фильм по крылатой фразе?7
Тест: вы москвич или «понаехавший»?130
Неловкие неожиданности в прямом эфире8
Откровенные платья Вертинской раскритиковали5
Актрисы, чьи обнаженные тела мы так и не увидели4
Видео
03:39
Валерия Гай Германика сняла клип для «Снайперов»
Концерты
00:14
«Приключения Тириона в России» взорвали Сеть
ТВ
00:30
Ведущая остановила коня на скаку в прямом эфире
ТВ В мире
02:59
Откровенные платья Вертинской раскритиковали
Кино
03:51
Ляпы в хитах, которые нашли киноманы
Кино
10:08
Актрисы, чьи обнаженные тела мы так и не увидели
Кино
08:15
Что делают актёры, пересевшие за камеру
Кино
02:20
Кендрик Ламар запретил белой фанатке петь его трек
Концерты
10:07
Фильмы, которые всех взорвут в следующем году
Кино
05:53
Тимати и Крид высмеяли модных рэперов в новом клипе
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение