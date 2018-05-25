Ура, каникулы: адреса, пароли и явки для тех, кто остался в городе

Что: ежегодный Праздник мороженого

Есть ли такой ребенок, который не любит мороженое? Значит, в эти выходные вам — в парк «Сокольники» на ежегодный Праздник этого десерта. У главного входа нужно получить «Паспорт игрока», а дальше — выбирать активности по душе. Включайтесь в соревнование и собирайте наклейки для выигрыша призов. Получив 5 наклеек, можно принять участие в розыгрыше настольных игр и сумок-холодильников с запасом пломбира на всю семью. А если пройдете все семь испытаний, то получите гарантированный приз. Также всех гостей ждет гигантский настольный футбол, где можно примерить на себя роль пластмассового футболиста, аттракцион в виде футбольных ворот, где потребуется недюжинная меткость, чтобы попасть в «девяточку», и другие испытания на ловкость, меткость и скорость. Праздничные шествия, зажигательные конкурсы, и, конечно, запоминающиеся призы и подарки — скучать не придется. Каждому участнику предстоит вдоволь повеселиться, покрутиться и обязательно запломбириться.

Где: парк «Сокольники»

Когда: 26 и 27 мая Что: премьера спектакля Юрия Грымова «На дне»

«На дне» Горького проходят в школе, однако, признаем честно, мало кто из подростков всерьез понимает, о чем, собственно, эта пьеса. Спектакль Юрия Грымова поможет не только задуматься о важных вопросах, которые поднимал Горький, но и посмотреть на главных героев пьесы с нового, неожиданного ракурса. Именно поэтому уже сейчас, до официальной премьеры, этот спектакль называют одним из самых интригующих событий этого лета.

«Почему именно Горький? Прислушайтесь, о чем говорят его герои, и вы поймете, почему: они задают друг другу и себе те же вопросы, которые мучают нас с вами. Как жить? Надо ли бороться с окружающей действительностью или лучше примириться с ней? На что надеяться, когда жизнь, кажется, бросает нас на самое дно? — говорит о спектакле режиссер Юрий Грымов. — Герои Горького — почти библейские архетипы, их отношения легко узнаваемы, они многократно повторяются в жизни каждого из нас».

Где: на сцене театра «Модерн»

Когда: 5, 7, 13 июня