Интересные выходные. Куда сходить и на что посмотреть в Москве

Самые интересные премьеры в кино и театре, а также спортивные события в Москве ‐ в подрбоке «360».

24 мая на российские экраны вышел фильм «Хан Соло. Звездные войны: Истории», повествующий о юности отчаянного контрабандиста. Хронологически события происходят между третьим эпизодом «Месть ситхов» и киносагой «Изгой-один». Картина рассказывает о приключениях Соло и Чубакки, старой любви Хана и встрече с бароном-администратором Облачного города Лэндо Калриссианом, которому позднее Соло проиграет «Тысячелетнего сокола».

Очаровательный Райан Рейнолдс вновь предстает перед нами в образе болтливого наемника, подвергшегося изуродовавшей его мутации. В «Дэдпул-2» у него появляется новый враг — солдат-полукиборг Кейбл, прибывший из будущего. Чтобы справиться с ним Дэдпул открывает набор супергероев в свою команду «Сила Икс». Куда, кстати, войдут знакомые нам по первой картине: Колосс, Сверхзвуковая боеголовка и владелец любимого у наемников бара Хорек.

С 25 мая жители Москвы и Подмосковья смогут посмотреть очередной загадочный фэнтезийный фильм, снятый по роману «Черновик» писателя-фантаста Сергея Лукьяненко . В картине рассказана история одаренного компьютерного графика Кирилла, создающего игры, который сталкивается с полнейшим забвением. В процессе осмысления происходящего он понимает, что стал своего рода таможенником, посредником между Землей и параллельными мирами.

Самых маленьких жителей московского региона порадует новый мультипликационный фильм «Садко» о знаменитом герое русских былин. Юному гусляру, оказавшемуся на дне морском, предстоит разбудить спящего царя и победить злую жрицу. К счастью, помощь в нелегком деле окажет новая подруга Садко — русалочка Быстрая Щучка.

Детям постарше, наверняка, придется по нраву забавная полицейская комедия «Псы под прикрытием». Главному герою ленты, детективу Фрэнку, достается в напарники невероятно болтливый пес Макс, фанатеющий от рэпа. Вместе им предстоит отправится в Лас-Вегас и разобраться с аферами по перепродаже редких животных.

Театр

С 22 по 31 мая в Москве и Подмосковье пройдет I Всероссийский фестиваль губернских театров «Фабрика Станиславского». На сценах Московского Губернского театра и сценических площадках Орехово-Зуево пройдут выступления театральных коллективов из столицы, Петербурга, Нижнего Новгорода, Екатеринбурга и Челябинска. Там же проведут практические занятия и лекции для студентов.

27 мая блистательная Нонна Гришаева предстанет на сцене Московского областного театра юного зрителя в роли строгой «леди совершенство» — Мэри Поппинс. Примечательно, но часть денег, вырученных от продажи билетов, направят на благотворительность — в детский хоспис «Дом с маячком».

26 мая в Мытищинском театре драмы и комедии «ФЭСТ» покажут забавный спектакль по пьесе Клода Манье «Оскар». В постановке рассказана история мужчины. Встречавшегося с дочерью своего начальника. Барышня должна была получить в приданое 30 миллионов франков, которые бы добавились к весьма солидному капиталу жениха. Однако неожиданно выяснилось, что девушка — вовсе не дочь начальника. Деньги таинственным образом испаряются, а герою придется разбираться со всей этой историей.

В воскресенье на сцене ДК имени Зуева выступит любимый многими «Квартет-И». В спектакле «Разговоры мужчин среднего возраста о женщинах, кино и алюминиевых вилках, Москва», разумеется будут мужские разговоры о женщинах, политике, любви и смерти, вере и неверии. Примечательно, но в этот раз зрители не услышат привычного количества остроумных шуток, зато спектакль заставит задуматься на разные серьезные темы.

«Современник на Яузе» порадует зрителей новой постановкой рок-музыканта Гарика Сукачева . Спектакль «Анархия» — это не история панков. Это — рассказ о знакомой многим жизненной ситуации, когда человек оказывается перед выбором, в принятии которого не могут помочь ни опыт, ни примеры других людей.

Спорт

Субботним вечером многочисленные любители футбола направятся в спорт-бары или прильнут к экранам домашних телевизоров. В битве за обладание одним из главных футбольных трофеев — кубком Лиги Чемпионов, сойдутся прославленный мадридский Реал и не менее известный Ливерпуль. Трансляция начнется в 21:35. Как говорится, «You will never walk alone» и «Adelante Forza Magico Real», пусть победит сильнейший.

Вечером 26 мая на ринге подмосковной «Арены Мытищи» состоится четвертый турнир профессиональной лиги ММА «Golden Team Сhampionship». Зрители увидят выступления прославленных российских и зарубежных борцов, которые выступят в смешанных единоборствах. Главным событием состязание станет встреча уроженца Торжка, чемпиона России и Европы Сергея Хандожко с бразильцем Мюллером Да Сильва Коуто.

С 25 мая по 03 июня на арене столичного «Локомотива» пройдет VIII Чемпионат мира по футболу среди артистов. В арт-футбольном мероприятии примут участие 16 команд из 23 стран мира. Помимо самих соревнований, гостей смогут посетить кинопоказы, послушать выступления музыкантов и посмотреть на шоу цирковых коллективов. Среди приглашенных артистов: Эмир Кустурица и группа The No Smoking Orchestra, DJ Руслан Нигматуллин Влад Топалов и другие.

Объединение каскадеров «Мастер» не так давно отпраздновало четвертьвековой юбилей. Желающие получить заряд адреналина и бодрящего настроения могут в эту субботу посетить экстремальное шоу «Искусство невозможного», которое пройдет в московском Парке киноприключений Мастера Панина. В программе выступления ведущих авто и мотокаскадеров объединения, которые продемонстрируют яркие и зрелищные трюки.