Как отдыхают участники ПМЭФ и жители Петербурга

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 мая. / ТАСС /. Участники Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) и жители города в пятницу вечером отдыхают в Мариинском театре, Президентской библиотеке и лютеранской церкви. Форум закончится 26 мая, но главный день с выступлением президента Владимира Путина завершился. О том, как проводят вечер пятницы гости города, читайте в материале ТАСС.

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Организаторами стали международный благотворительный фонд «Константиновский» и Культурный центр Елены Образцовой. Вместе с ними перед гостями выступили воспитанники Академии русского балета им. А. Я. Вагановой.

"Все полученные средства будут направлены на организацию и подготовку культурно-просветительского проекта «Играем в сказку» — обучение основам вокала, сценического движения и основам артикуляции подопечных санкт-петербургского общественного благотворительного фонда «Родительский мост», — отмечают в пресс-службе Президентской библиотеки.

В то же время на второй сцене Мариинского театра состоялся концерт Дрезденской государственной капеллы под управлением Кристиана Тилеманна совместно с российским пианистом-виртуозом Денисом Мацуевым . Симфонический коллектив впервые выступает в Мариинском театре. В программе сочинения Вебера, Листа и Брамса. Сольная партия во Втором фортепианном концерте Листа отдана Мацуеву.

В другом зале Мариинского театра объединились коллективы двух знаменитых оперных сцен — итальянской и русской. Выступил хор туринского Театро Реджио совместно с Симфоническим оркестром Мариинского театра. По словам организаторов, их встреча на одной концертной площадке — уже событие. Для выступления выбрали хоровую музыку итальянской оперы XIX века.

От Кортнева до «Ленинграда»

Те, кто отдал свое предпочтение рок-музыке, собрались в лютеранской церкви Святой Анны в центре Петербурга, где дала концерт группа «Несчастный случай», чье выступление сопровождается мультимедийным шоу. Обладателей бейджей ПМЭФ можно встретить по всему историческому центру, в том числе.

На Петроградской стороне проходит еще одно мероприятие культурной программы форума. На Аптекарском проспекте играет группа «Ленинград». Солист Сергей Шнуров несколько часов назад на своей странице в Instagram заявил, что они с супругой Матильдой приняли решение развестись.

У Казанского собора выступает группа «Мумий Тролль». Те, кто предпочитает рэп, направляются в «Будда-бар» на Синопской набережной, где выступает Василий Вакуленко , более известный как Баста.

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