Как отдыхают участники ПМЭФ и жители Петербурга 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 мая. /ТАСС/. Участники Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) и жители города в пятницу вечером отдыхают в Мариинском театре, Президентской библиотеке и лютеранской церкви. Форум закончится 26 мая, но главный день с выступлением президента Владимира Путина завершился. О том, как проводят вечер пятницы гости города, читайте в материале ТАСС.
Любовь через струну и чешки
В здании Святейшего синода рядом с Исаакиевским собором и «Медным всадником», где сейчас располагается Президентская библиотека, в рамках культурной программы ПМЭФ прошел благотворительный концерт «Музыка любви. Посвящение Санкт-Петербургу». Он состоялся в преддверии дня рождения города — 27 мая город отметит 315 лет со дня основания. Шедевры мировой музыкальной классики исполнили народные артисты России Владимир Галузин (тенор) и Сергей Ролдугин (виолончель), а также лауреат международных конкурсов Наталия Тимченко (сопрано). За роялем — концертмейстер международных конкурсов молодых оперных певцов и юных вокалистов Елены Образцовой Мария Чернова.
Организаторами стали международный благотворительный фонд «Константиновский» и Культурный центр Елены Образцовой. Вместе с ними перед гостями выступили воспитанники Академии русского балета им. А. Я. Вагановой.
"Все полученные средства будут направлены на организацию и подготовку культурно-просветительского проекта «Играем в сказку» — обучение основам вокала, сценического движения и основам артикуляции подопечных санкт-петербургского общественного благотворительного фонда «Родительский мост», — отмечают в пресс-службе Президентской библиотеки.
В то же время на второй сцене Мариинского театра состоялся концерт Дрезденской государственной капеллы под управлением Кристиана Тилеманна совместно с российским пианистом-виртуозом Денисом Мацуевым. Симфонический коллектив впервые выступает в Мариинском театре. В программе сочинения Вебера, Листа и Брамса. Сольная партия во Втором фортепианном концерте Листа отдана Мацуеву.
В другом зале Мариинского театра объединились коллективы двух знаменитых оперных сцен — итальянской и русской. Выступил хор туринского Театро Реджио совместно с Симфоническим оркестром Мариинского театра. По словам организаторов, их встреча на одной концертной площадке — уже событие. Для выступления выбрали хоровую музыку итальянской оперы XIX века.
От Кортнева до «Ленинграда»
Те, кто отдал свое предпочтение рок-музыке, собрались в лютеранской церкви Святой Анны в центре Петербурга, где дала концерт группа «Несчастный случай», чье выступление сопровождается мультимедийным шоу. Обладателей бейджей ПМЭФ можно встретить по всему историческому центру, в том числе.
На Петроградской стороне проходит еще одно мероприятие культурной программы форума. На Аптекарском проспекте играет группа «Ленинград». Солист Сергей Шнуров несколько часов назад на своей странице в Instagram заявил, что они с супругой Матильдой приняли решение развестись.
У Казанского собора выступает группа «Мумий Тролль». Те, кто предпочитает рэп, направляются в «Будда-бар» на Синопской набережной, где выступает Василий Вакуленко, более известный как Баста.
День рождения города
Ключевым событием дня стало пленарное заседание, на котором выступили президент России Владимир Путин, президент Французской Республики Эмануэль Макрон, премьер-министр Японии Синдзо Абэ, заместитель председателя КНР Ван Цишань директор-распорядитель МВФ Кристин Лагард. Поэтому многие участники уже вечером покинули Петербург.
Петербург 27 мая отмечает 315 лет со дня основания. В субботу, 26 мая, гости смогут увидеть одно из основных событий, приуроченных к празднику — гала-концерт, который, в частности, посвящен открытию третьего сезона звукового шоу «Поющие мосты». Впервые Дворцовый мост разведут под живую музыку в исполнении симфонического оркестра «Северная симфония» под управлением Фабио Мастранджело. Музыкальная программа составлена из фрагментов произведений Чайковского, Шостаковича, Прокофьева, Глинки и других русских композиторов классиков в исполнении оркестра.