Венский бал в Москве посвятят Году русского балета

МОСКВА, 26 мая. / ТАСС /. Программа XVI благотворительного Венского бала в Москве будет отличаться от традиционной: вместо оперного гала-концерта гости увидят выступление звезд мирового балета. Об этом сообщили в пресс-службе организаторов торжества, которое состоится в субботу в Гостином дворе.

"Две тысячи восемнадцатый год объявлен в России Годом русского балета. Этому событию и будет посвящен XVI Венский бал. Поэтому вместо традиционного оперного гала-концерта гости увидят балет-гала с участием звезд мирового балета — Евгении Образцовой (Большой театр), Кристины Шапран и Тимура Аскерова (Мариинский театр), Натальи Сомовой, Георги Смилевски и Дмитрия Соболевского (театр имени Станиславского и Немировича-Данченко)", — сказали в оргкомитете.

Бал откроют 120 пар дебютантов. Это незамужние девушки от 16 до 23 лет и неженатые молодые люди в возрасте от 18 до 28 лет, отобранные на конкурсной основе. Критериями служили уровень образования, воспитанность, знание иностранных языков и внешние данные, уточнили организаторы. Выдержавшие конкурс в течение трех месяцев проходили обучение бальным танцам под руководством президента Российского танцевального союза Станислава Попова

"После фразы Alles Walzer ["Вальсируют все"] к дебютантам присоединятся и гости, которые до полуночи будут танцевать вальсы, польки и галопы, а после знаменитой русской полночной кадрили — танго и фокстроты, джайвы, квик-степы, ча-ча-ча и румбы", — рассказали в пресс-службе о программе.

Вечер пройдет в сопровождении симфонического оркестра Москвы «Русская филармония» и коллектива «Данс-лэнд» под руководством Семена Мильштейна. За пульт встанут дирижер Венского государственной оперы Альфред Эшве и Роман Калошин. Танцевальные номера подготовил австрийский хореограф Андрей Киту.

Венский бал в Москве является благотворительным, бенефициаром в этом году станет фонд Илзе Лиепа «Культура — детям».