Биография Людмилы Петрушевской

Семья будущей писательницы подверглась репрессиям, во время Великой Отечественной войны она жила у родственников, после войны — в детдоме под Уфой. Позже переехала в Москву, где окончила школу.

Работала корреспондентом московских газет, сотрудницей издательств.

С 1972 года была редактором на Центральной студии телевидения.

Первый рассказ «Такая девочка» Людмила Петрушевская написала в 1968 году (опубликован через 20 лет в журнале «Огонек» ).

В 1972 году в журнале «Аврора» были напечатаны ее рассказы «История Клариссы» и «Рассказчица». В 1974 году в этом же издании были опубликованы рассказы «Сети и ловушки» и «Через поля».

В 1977 году Петрушевская была принята в Союз писателей СССР, но ее произведения редко печатались. К 1988 году было опубликовано семь рассказов, детская пьеса «Два окошка» и несколько сказок.

Первые пьесы Петрушевской были замечены самодеятельными театрами. Пьеса «Уроки музыки» (1973) была поставлена Романом Виктюком в 1979 году в Студенческом театре МГУ и вскоре запрещена. Постановка пьесы «Чинзано» была осуществлена театром «Гаудеамус» во Львове.

Профессиональные театры начали ставить пьесы Петрушевской в 1980-е годы. Одноактная пьеса «Любовь» вышла в Театре на Таганке, «Квартира Коломбины» была поставлена в «Современнике», а «Московский хор» — во МХАТе.

С 1980-х годов стали публиковаться сборники ее пьес и прозы: «Бессмертная любовь: Рассказы» (1988), «Песни XX века: Пьесы» (1988), «Три девушки в голубом: Пьесы» (1989), «По дороге бога Эроса: Проза» (1993), «Тайны дома: Повести и рассказы» (1995), «Дом девушек: Рассказы и повести» (1998).

В начале 2000-х годов Петрушевская опубликовала сборники повестей и сказок, среди них: «Где я была. Рассказы из иной реальности», «Богиня Парка», «Дикие животные сказки. Морские помойные рассказы. Пуськи бятые» и др.

Она является переводчиком и автором почти 400 сказок, в том числе и лингвистических.

Рассказы и пьесы Петрушевской переведены на многие языки мира, ее драматургические произведения ставятся в России и за рубежом. В 2017 году она представила свои новые книги «Странствия по поводу смерти» и «Никому не нужна. Свободна», а также сборник «Про нашу прикольную жизнь. Сти-хи-хи».

В 2018 году ее роман «Нас украли. История преступлений» вошел в длинный список премии «Большая книга». Повесть «Маленькая девочка из Метрополя» — в шорт-лист премии Союза критиков США.

В 2018 году вышли книги писательницы «Волшебные истории. Новые приключения Елены Прекрасной» и «Волшебные истории. Завещание старого монаха».

По сценариям Петрушевской был поставлен ряд фильмов и фильмов-спектаклей: «Любовь» (1997), «Свидание» (2000), «Московский хор» (2009) и др.

Мультипликационный фильм «Сказка сказок» по совместному сценарию Людмилы Петрушевской и Юрия Норштейна признан лучшим анимационным фильмом всех времен и народов по результатам международного опроса, проведенного Академией Киноискусства совместно с АСИФА-Голливуд (Лос-Анджелес, США).

По сценариям Петрушевской созданы мультфильмы «Лямзи-тыри-бонди, злой волшебник» (1976), «Краденое солнце» (1978), «Заячий хвостик» (1984), «Кот, который умел петь» (1988), «Куда идут животные (из альманаха „Веселая карусель №34“)» (2012).

Она является автором мультфильмов, выступая как художник, сценарист и режиссер.

С 2008 года писательница выступает и как певица с программой «Кабаре Людмилы Петрушевской» со своим оркестром «Керосин».

В 2010 году Петрушевская представила свой первый сольный альбом «Не привыкай к дождю».

Всего она выпустила три альбома, два из них тиражом около 100 тысяч экземпляров.

Петрушевская также известна и как художник. Ее выставки графики состоялись в Москве, Петербурге и различных городах России.

Людмила Петрушевская — член Русского ПЕН-центра, член-корреспондент Баварской академии изящных искусств.

Лауреат Государственной премии РФ в области литературы и искусства 2002 года.

Писательница была отмечена Пушкинской премией фонда Альфреда Тепфера (1991), премией «Триумф» (2002), Театральной премией имени Станиславского (2004) и др.

В 2010 году Людмила Петрушевская получила Всемирную премию фэнтези — World Fantasy Award (WFA) — за лучший сборник рассказов, опубликованных в 2009 году.

В 2013 году она стала лауреатом ежегодной Премии Олега Табакова за достижения в области культуры, получив награду «За вклад в русскую драматургию».