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Кадриль, поэтическая мастерская и классическая музыка: чем заняться на выходных
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Кадриль, поэтическая мастерская и классическая музыка: чем заняться на выходных 

Вечерняя Москва 35 минут назад
Фото: Вечерняя Москва
«Вечерка» составила список событий на предстоящие выходные, которые порадуют москвичей своей зрелищностью и необычностью.
Настоящий бразильский карнавал пройдет в воскресенье в Измайловском парке. 27 мая на Аллее большого круга гостей ждут музыка и танцы колоритной южноамериканской страны. Мероприятие пройдет в рамках Московского самба-фестиваля, который соберет барабанщиков со всей России, стран ближнего зарубежья и Европы. Начнется карнавал в 16:00.
На следующий день в «Зарядье» в 15:00 откроется II Международный фестиваль театральных школ стран БРИКС. Участниками события станут студенты и педагоги театральных школы из Бразилии, Индии, Китая. Россию представят студенты Института театрального искусства под управлением И. Д. Кобзона.
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