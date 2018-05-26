Культурный обмен: как живут японцы в Москве

Сейчас в столице России живут около двух тысяч японцев. Чаще всего приезжают сюда по работе. Граждане Страны восходящего солнца снимают кино, служат в театре, учатся и сами учат своим традициям. О культурном обмене в материале корреспондента телеканала «МИР 24» Анна Парпура

От Москвы до Токио 7, 5 тысяч километров. Когда в Японии восходит солнце, в столице России ложатся спать.

В наши дни в Токио из Москвы летает ежедневный рейс. Год от года упрощают получение российских виз для граждан Страны восходящего солнца. И вот результат: если еще несколько лет назад во всей России проживали лишь пара тысяч японцев, то теперь столько японцев живет только в Москве.

Приводит их сюда, чаще всего, работа. Такидзава Митие приглашают в Москву дважды в год весной и осенью. Здесь она учит русских студентов восточной живописи суми-э.

«Суми-э — особый вид искусства. И требует полной концентрации. В Японии этим рисунком в основном занимаются пожилые люди. А здесь в моем классе очень много молодежи. С ними интересно. Русские ученики стараются», — отметил сенсей.

Уроки суми-э устраивает Японский дом в Москве. Сначала стеклянное здание на набережной было лишь местом встреч японских бизнесменов. Теперь здесь все больше русских, которые знакомятся с восточными традициями и языком.

Актрису Томоми Орито в театре зовут ласково Томичка. Сейчас она единственная японская актриса на московской сцене. Спектакль «Журавль» режиссер Елена Озерцова создала специально для Томоми. Работать в интернациональной команде нелегко. Режиссер объясняет роль Томичке буквально на пальцах. Актриса зубрит диалоги и отрабатывает произношение.

В Японии было наоборот. Томоми играла на родном языке, но русскую героиню.

«Аню в «Вишневом саду» Чехова. Честно говоря, когда я играла эту роль в Японии, неправильно поняла, а сейчас более менее понимаю русскую жизнь и чувства и тогда совсем по-другому. По-своему мы поставили там», — прассказал актриса.

Семья Дениса и Наоко особое государство. Познакомились 20 лет назад в японском Саппоро. Помогали друг другу учить языки. А потом не смогли расстаться. Японка переехала в Москву. И не просто вышла замуж за русского. Денис и Наоко обвенчались. И тут еще одна непостижимая русскому уму загадка. Наоко приняла веру мужа, а вот фамилию не взяла.

Потому что если я буду менять фамилию, то у меня теряется иероглиф. Если его фамилия, то нужно писать по другой азбуке и у меня теряется иероглиф. А я бы не хотела этого», — пояснила Наоко Кодамо.

Дети, Святослав и Анастасия, понимают оба языка, говорят на обоих одновременно.

Подробнее о жизни японцев в Москве смотрите в программе «Наши иностранцы». Сегодня на телеканале «МИР 24» в 11:45.

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