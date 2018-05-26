Победителя премии «Национальный бестселлер» назовут в Петербурге 

Имя победителя престижной литературной премии «Национальный бестселлер» назовут в субботу в Санкт-Петербурге.
Торжественная церемония пройдет сегодня на Новой сцене Александринского театра. За звание лауреата поборются Алексей Сальников с книгой «Петровы в гриппе и вокруг него», Василий Аксенов («Была бы дочь Анастасия»), Мария Лабыч («Сука»), Анна Старобинец («Посмотри на него»), Дмитрий Петровский («Дорогая, я дома»).
Победитель получит денежную премию в 1 млн рублей, которую поделит с выдвинувшим его номинатором в пропорции девять к одному. Остальные финалисты получат по 60 тыс. рублей.
Отметим, в разные годы победителями «Национального бестселлера» становились писатели Виктор Пелевин, Леонид Юзефович, Анна Козлова, Михаил Шишкин и другие.