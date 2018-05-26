Победителя премии «Национальный бестселлер» назовут в Петербурге

Имя победителя престижной литературной премии «Национальный бестселлер» назовут в субботу в Санкт-Петербурге.

Победитель получит денежную премию в 1 млн рублей, которую поделит с выдвинувшим его номинатором в пропорции девять к одному. Остальные финалисты получат по 60 тыс. рублей.