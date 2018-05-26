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Не стало директора театра «Грань» и Новокуйбышевского ДК
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Не стало директора театра «Грань» и Новокуйбышевского ДК
Волга Ньюс
56 минут назад
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Прощание состоится 28 мая с 10.00 до 12.00 в здании Дворца культуры.
Волга Ньюс выражает соболезнования родным и коллегам Дмитрия Анатольевича.
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