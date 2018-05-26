Скончался директор новокуйбышевского ДК и театра-студии «Грань»

В субботу, 26 мая, не стало директора дворца культуры Новокуйбышевска, заслуженного работника культуры РФ Дмитрия Софьина . Об этом сообщили в министерстве культуры Самарской области.

— С прискорбием извещаем, что сегодня ушёл из жизни Дмитрий Софьин. Это огромная потеря для всех нас, — рассказали в министерстве культуры Самарской области.

Прощание с директором театра-студии «Грань» пройдет 28 мая с 10:00 до 12:00 в здании дворца культуры. 63.ru выражает соболезнования семье и коллегам Дмитрия Софьина.