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Скончался директор новокуйбышевского ДК и театра-студии «Грань»
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Скончался директор новокуйбышевского ДК и театра-студии «Грань» 

63.ru 1 час назад
Фото: 63.ru
В субботу, 26 мая, не стало директора дворца культуры Новокуйбышевска, заслуженного работника культуры РФ Дмитрия Софьина. Об этом сообщили в министерстве культуры Самарской области.
— С прискорбием извещаем, что сегодня ушёл из жизни Дмитрий Софьин. Это огромная потеря для всех нас, — рассказали в министерстве культуры Самарской области.
Прощание с директором театра-студии «Грань» пройдет 28 мая с 10:00 до 12:00 в здании дворца культуры. 63.ru выражает соболезнования семье и коллегам Дмитрия Софьина.
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