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Воронежцев приглашают на творческую встречу с режиссером Юрием Бутусовым
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Воронежцев приглашают на творческую встречу с режиссером Юрием Бутусовым 

АиФ 31 минуту назад
Фото: АиФ
В рамках программы «Театр — плюс» Платоновского фестиваля искусств пройдут творческие встречи с режиссерами Дмитрием Крымовым и Юрием Бутусовым.
Пообщаться с Дмитрием Крымовым воронежцы смогут 7 июня в 17:00. Встреча с руководителем Лаборатории в «Школе драматического искусства» пройдет на малой сцене Театра драмы им. Кольцова. Его спектакль «О-й. Поздняя любовь» будет показан на Платоновфесте 6 и 7 июня.
Творческая встреча с художественным руководителем Санкт-Петербургского театра им. Ленсовета Юрием Бутусовым пройдет 11 июня в 14:30 на малой сцене Театра драмы им. Кольцова. Бутусов привезет в Воронеж спектакль «Макбет. Кино». Показы пройдут 9 и 10 июня.
Вход на творческие встречи бесплатный, но необходима предварительная регистрация. Другие события программы «Театр — плюс» будут объявлены позднее.
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