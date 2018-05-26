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Ольга Кабо рассказала о дружбе на сцене
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Ольга Кабо рассказала о дружбе на сцене 

Russianshowbiz.info 2 часа назад
Фото: Russianshowbiz.info
Известная актриса Ольга Кабо опубликовала совместное фото с молодой артисткой Анной Михайловской и рассказала историю их дружбы.
Несколько лет назад Кабо принимала выпускные экзамены во ВГИКе на том курсе, где училась юная Михайловская. Сегодня артистки стали не только коллегами по профессии, но и партнерами по нескольким спектаклям в театре Моссовета.
Ольга Кабо заметила, что театр стирает границы возраста, потому что на сцене и молодые, и заслуженные артисты с многолетним опытом работы становятся равны.
Кабо рассказала читателям, что считает Михайловскую доброй, талантливой и интеллигентной девушкой, которую она обожает. Ольга отметила, что наслаждается общением с юной актрисой, верит в существование женской дружбы и безграничную любовь к молодым артистам.
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