Ольга Кабо рассказала о дружбе на сцене

Известная актриса Ольга Кабо опубликовала совместное фото с молодой артисткой Анной Михайловской и рассказала историю их дружбы.

Несколько лет назад Кабо принимала выпускные экзамены во ВГИКе на том курсе, где училась юная Михайловская. Сегодня артистки стали не только коллегами по профессии, но и партнерами по нескольким спектаклям в театре Моссовета.

Ольга Кабо заметила, что театр стирает границы возраста, потому что на сцене и молодые, и заслуженные артисты с многолетним опытом работы становятся равны.

Кабо рассказала читателям, что считает Михайловскую доброй, талантливой и интеллигентной девушкой, которую она обожает. Ольга отметила, что наслаждается общением с юной актрисой, верит в существование женской дружбы и безграничную любовь к молодым артистам.