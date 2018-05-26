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В Псков на 12-метровой фуре приехал Рижский Русский театр и привез два спектакля
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В Псков на 12-метровой фуре приехал Рижский Русский театр и привез два спектакля 

Псковская губерния 1 час назад
Сегодня Рижский Русский театр им. Михаила Чехова в рамках федеральной программы «Большие гастроли» представит на сцене Псковского театра драмы им. А. С. Пушкина спектакль «Альбом» по рассказу Аркадия Аверченко в постановке главного режиссера Омского государственного академического театра драмы Георгия Цхвиравы. 27 мая на сцене Псковского театра будет показана корпоративная интрига — спектакль Рижского Русского театра «Метод Грёнхольма». Перед началом «Больших гастролей» в Пскове председатель правления Общества гарантов Рижского русского театра им. М. Чехова Эдуард Цеховал, директор и актриса этого же театра Дана Бйорк, актёры Дмитрий Палеес и Евгений Корнев, а также представитель федерального центра поддержки гастрольной деятельности Наталия Алексеева дали в Пскове пресс-конференцию. Они рассказали, что выбирали спектакли для показа в Пскове, исходя из размеров псковской сцены, чтобы сыграть их «без ущерба качеству», ведь по условиям «Больших гастролей» театры должны привозить спектакль «ровно в том виде, в каком он идёт на основной площадке». О том, каков объём декораций и техники, по словам Наталии Алексеевой, лучше всего говорит припаркованная к Псковскому театру драмы 12-метрова рижская фура. Всего в Псков приехали 9 актёров Рижского Русского театра, из которых четверо задействованы в обоих спектаклях. Вместе с ними обслуживать спектакли из Риги приехали ещё почти 30 человек. Эдуард Цеховал рассказал, что Рижский театр не приезжал в Псков на гастроли уже больше тридцати лет. В последние годы рижане не раз пытались возобновить отношения с Псковским театром драмы. Оказывается, они вели переговоры с бывшим худруком Псковского театра драмы Василием Сениным, потом с его сменщиком Александром Кладько, но каждый раз не успевали договориться, потому что худруки увольнялись. «Наконец подоспели „Большие гастроли“. Рижане, кроме того, подчеркнули, что новый герой Псковского театра драмы Евгений Терских — тоже выходец из Рижского Русского театра. И что он до сих пор задействован в рижском „Отелло“ и остаётся большим другом рижских актёров. О репутации Рижского Русского театра говорит и тот факт, что на сегодня, по словам Даны Бйорк, в его труппу просятся 18 выпускников московской „Щуки“, а также выпускники многих других театральных вузов России. Эдуард Цеховал пригласил псковичей на спектакли Рижского Русского театра сегодня и завтра и пообещал, что зрители получат огромное удовольствие.
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