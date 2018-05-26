«Однажды…» на НТВ

26 мая, в субботу, в новом выпуске еженедельного телевизионного журнала «Однажды…» появятся востребованный актер Дмитрий Миллер и известная актриса Юлия Рутберг, а также будет показан специальный сюжет о премьере оперы «Демон» в память о Дмитрии Хворостовском.

Недавно телеканал НТВ объявил о старте съемок адаптации популярного американского сериала «Хорошая жена». Одну из ключевых ролей в проекте сыграет Дмитрий Миллер. Зрители смогут окунуться в атмосферу семейной идиллии Дмитрия и его супруги Юлии, узнать историю зарождения романа образцово-показательной семьи и секрет их удачного брака. Артист признается, каково ему быть отцом дочерей, а также поделится необычным отношением к свадьбам. Юлия, в свою очередь, вспомнит о периоде беременности и расскажет о своем детстве.

О своем «Однажды…» поведает и харизматичная актриса Юлия Рутберг, которая с особым трепетом погрузится в воспоминания о любимом отце — удивительном актере Илье Рутберге . Народная артистка страны с удовольствием расскажет о любимом сыне, признается, что больше всего привлекает ее в мужчинах, и объяснит, в каких отношениях с бывшими супругами находится сейчас. Также Юлия рассекретит имя, которое придумали её внуки, порассуждает о звании «бабушка» и покажет уникальные вещи, памятные не только для семьи, но и для нее лично.

Смотрите программу «Однажды…» каждую субботу в 16:20 на НТВ!