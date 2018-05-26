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«Однажды…» на НТВ
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«Однажды…» на НТВ 

Вечерняя Москва 57 минут назад
Фото: Вечерняя Москва
«Хорошая жена» Дмитрия Миллера, главные мужчины Юлии Рутберг и последний контракт Дмитрия Хворостовского.
26 мая, в субботу, в новом выпуске еженедельного телевизионного журнала «Однажды…» появятся востребованный актер Дмитрий Миллер и известная актриса Юлия Рутберг, а также будет показан специальный сюжет о премьере оперы «Демон» в память о Дмитрии Хворостовском.
Недавно телеканал НТВ объявил о старте съемок адаптации популярного американского сериала «Хорошая жена». Одну из ключевых ролей в проекте сыграет Дмитрий Миллер. Зрители смогут окунуться в атмосферу семейной идиллии Дмитрия и его супруги Юлии, узнать историю зарождения романа образцово-показательной семьи и секрет их удачного брака. Артист признается, каково ему быть отцом дочерей, а также поделится необычным отношением к свадьбам. Юлия, в свою очередь, вспомнит о периоде беременности и расскажет о своем детстве.
О своем «Однажды…» поведает и харизматичная актриса Юлия Рутберг, которая с особым трепетом погрузится в воспоминания о любимом отце — удивительном актере Илье Рутберге. Народная артистка страны с удовольствием расскажет о любимом сыне, признается, что больше всего привлекает ее в мужчинах, и объяснит, в каких отношениях с бывшими супругами находится сейчас. Также Юлия рассекретит имя, которое придумали её внуки, порассуждает о звании «бабушка» и покажет уникальные вещи, памятные не только для семьи, но и для нее лично.
Барселона восхитилась грандиозной мировой премьерой «Демона» — оперы композитора Антона Рубинштейна по мотивам произведения поэта Михаила Лермонтова, в постановке режиссера Дмитрия Бертмана, в память о великом артисте Дмитрии Хворостовском. Именно это произведение стало последним контрактом уникального баритона, которому суждено было стать частью истории. В интервью авторской программе Сергея Майорова ведущие мировые оперные примы Лариса Костюк и Асмик Григорян поделятся откровенными воспоминаниями об удивительном человеке и артисте Дмитрии Хворостовском, а также затронут тему мистики, связанную с известной на весь мир оперой «Демон». Помимо этого, режиссер Дмитрий Бертман расскажет, как относится к своему творчеству, и объяснит, почему считает голос уникальным штрих-кодом ДНК человека.
Смотрите программу «Однажды…» каждую субботу в 16:20 на НТВ!
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