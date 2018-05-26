Мэр Москвы поздравил писателя Л. Петрушевскую с 80-летним юбилеем

«Прозаик, поэт и драматург большого таланта, вы вносите яркий вклад в развитие отечественной литературы и искусства. Ваши романы, повести, рассказы, сказки, создают необыкновенный, уникальный художественный мир, интересный и взрослым, и детям. Замечательные спектакли, поставленные по вашим произведениям на сцене ведущих театров Москвы, привлекают особое внимание взыскательной публики и являются незабываемым событием в культурной жизни столицы», — написал мэр.