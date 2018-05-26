Мэр Москвы поздравил писателя Л. Петрушевскую с 80-летним юбилеем 

Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил писателя Людмилу Петрушевскую с 80-летним юбилеем. Поздравительная телеграмма опубликована на официальном сайт мэра столицы.
«Прозаик, поэт и драматург большого таланта, вы вносите яркий вклад в развитие отечественной литературы и искусства. Ваши романы, повести, рассказы, сказки, создают необыкновенный, уникальный художественный мир, интересный и взрослым, и детям. Замечательные спектакли, поставленные по вашим произведениям на сцене ведущих театров Москвы, привлекают особое внимание взыскательной публики и являются незабываемым событием в культурной жизни столицы», — написал мэр.
Л. Петрушевская родилась 26 мая 1938 г. в Москве. Окончила факультет журналистики Московского государственного университета, сотрудничала с издательствами, работала корреспондентом в столичных газетах. В 1972 г. заняла должность редактора Центральной студии телевидения. В 1979 г. Роман Виктюк поставил по ее пьесе «Уроки музыки» спектакль в Доме культуры «Москворечье». По сценариям драматурга созданы такие фильмы и мультфильмы, как «Краденое солнце», «Любовь», «Свидание», «Все непонятливые».