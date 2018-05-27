Объявлен лауреат премии «Национальный бестселлер»

На Новой сцене Александринского театра Санкт-Петербурга состоялся финал литературной премии «Национальный бестселлер».

Его победителем назван писатель из Екатеринбурга Алексей Сальников с романом «Петровы в гриппе и вокруг него», передает 78.ru.

Ранее «Свободная пресса» сообщала, что специальное жюри Букеровской премии назвала лучших авторов, удостоившихся этой награды с момента ее основания

Справка «СП»

«Национальный бестселлер» — ежегодная литературная премия, которая вручается с 2001 года. Ей победитель получает 1 млн рублей, а другим финалистам выплачивается вознаграждение в размере 60 тысяч рублей.

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