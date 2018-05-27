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Объявлен лауреат премии «Национальный бестселлер»
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Объявлен лауреат премии «Национальный бестселлер» 

Свободная пресса 1 час назад
Фото: otr-online.ru
На Новой сцене Александринского театра Санкт-Петербурга состоялся финал литературной премии «Национальный бестселлер».
Его победителем назван писатель из Екатеринбурга Алексей Сальников с романом «Петровы в гриппе и вокруг него», передает 78.ru.
Помимо Сальникова в коротком списке претендентов были представлены произведения Василия Аксенова, Дмитрия Петровского, Анны Старобинец и Марии Лабыч.
Ранее «Свободная пресса» сообщала, что специальное жюри Букеровской премии назвала лучших авторов, удостоившихся этой награды с момента ее основания
Справка «СП»
«Национальный бестселлер» — ежегодная литературная премия, которая вручается с 2001 года. Ей победитель получает 1 млн рублей, а другим финалистам выплачивается вознаграждение в размере 60 тысяч рублей.
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