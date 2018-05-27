«Закрыть „Нацбестом“ ипотеку»: екатеринбургский писатель выиграл премию «Национальный бестселлер»

— Когда я сегодня принимал решение, я исходил из того, могу ли я прожить жизнь персонажей. Это был единственный критерий, по которому я мог оценить книги, — сказал Венедиктов.

По условиям конкурса, Сальников получит премию в миллион рублей. Выйдя с благодарственной речью он отметил, что может закрыть этими деньгами ипотеку.

— Я думаю, я не первый человек, который стоит на этой сцене и думает закрыть «Нацбестом» ипотеку. Спасибо, — сказал Алексей Сальников.

С этим же романом в 2017 году Сальников вошёл в число финалистов премии «Большая книга».