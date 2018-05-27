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«Закрыть „Нацбестом“ ипотеку»: екатеринбургский писатель выиграл премию «Национальный бестселлер»
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«Закрыть „Нацбестом“ ипотеку»: екатеринбургский писатель выиграл премию «Национальный бестселлер» 

e1.ru 1 час назад
Фото: e1.ru
В Санкт-Петербурге на Новой сцене Александринского театра назвали автора, который стал обладателем престижной литературной премии «Национальный бестселлер». Члены жюри открыто высказывали своё мнение по поводу пяти финалистов и их произведений. Больше всего голосов жюри отдали психоделическому роману «Петровы в гриппе и вокруг него» екатеринбургского писателя Алексея Сальникова. За роман проголосовали художница Татьяна Ахметгалиева, рэпер Хаски и главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов.
— Когда я сегодня принимал решение, я исходил из того, могу ли я прожить жизнь персонажей. Это был единственный критерий, по которому я мог оценить книги, — сказал Венедиктов.
По условиям конкурса, Сальников получит премию в миллион рублей. Выйдя с благодарственной речью он отметил, что может закрыть этими деньгами ипотеку.
— Я думаю, я не первый человек, который стоит на этой сцене и думает закрыть «Нацбестом» ипотеку. Спасибо, — сказал Алексей Сальников.
С этим же романом в 2017 году Сальников вошёл в число финалистов премии «Большая книга».
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