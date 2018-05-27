В Москве открывается фестиваль театральных школ стран БРИКС 

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Второй Международный фестиваль театральных школ стран БРИКС открывается в Москве в воскресенье. В этом году показы пройдут на территории парка «Зарядье», сообщил ТАСС главный режиссер фестиваля Валентин Тепляков.
В мероприятии, которое продлится неделю, принимают участие студенты театральных школ из всех стран БРИКС. Россию традиционно представляет столичный Институт театрального искусства под управлением Иосифа Кобзона. Каждый день под открытым небом школы будут показывать свой вариант пьесы Карла Гольдони «Слуга двух господ». В последние дни все представители пяти стран встретятся на одной сцене, в одном спектакле.
Такой формат организаторы назвали «Играем вместе». Проект получил поддержку в виде гранта президента России Владимира Путина как особо значимый проект в области культуры и искусства. «Этот формат „Играем вместе“ мы первые осуществили. Для нас, для наших студентов это очень хороший опыт», — отметил главный режиссер фестиваля.
На первом фестивале в 2017 году студенты играли пьесу Уильяма Шекспира «Ромео и Джульетта». Режиссер признался, что в прошлом году финальный спектакль стал потрясением для зрителей и участников, так как на сцене присутствовали одновременно студенты из разных стран. «Например, начинают наши, русские, потом включаются бразильцы в эту сцену, потом после этого идет монолог из ЮАР. Играли, сменяя, как бы подхватывая друг друга», — рассказал собеседник агентства.
Новые гости
В этом году впервые к фестивалю присоединились гости из Индии. «Я очень жду индусов, что они привезут, потому что это совершенно другая культура», — поделился Тепляков. Он рассказал, что в прошлом году китайские студенты удивили своим видением пьесы Шекспира, показав ее в своем традиционном виде — «с фонариками, со своей музыкой, особыми движениями».
Специальным гостем фестиваля этого года стала делегация из Армении, которую представит Ереванский государственный институт театра и кино со своей программой.
Главное — дружба
По словам режиссера, этот фестиваль не является соревнованием. «Наш фестиваль — это площадка общения, площадка взаимообогащения. Мы не соревнуемся, кто сделал лучше или кто сделал хуже. Мы просто показываем то, что мы умеем, то, что мы хотим показать», — отметил Тепляков.
Собеседник агентства добавил, что студенты общались между собой в течение всего года, а сейчас с нетерпением ждут приезда гостей. «Для меня это очень приятно. У них расширяется круг друзей, мировоззрение», — заключил он.
Международный фестиваль театральных школ стран БРИКС пройдет на открытой сцене «Большой амфитеатр» в парке «Зарядье» в Москве с 27 мая по 3 июня. Информационное агентство ТАСС выступает официальным инфопартнером мероприятия.