В Москве открывается фестиваль театральных школ стран БРИКС

МОСКВА, 27 мая. / ТАСС /. Второй Международный фестиваль театральных школ стран БРИКС открывается в Москве в воскресенье. В этом году показы пройдут на территории парка «Зарядье», сообщил ТАСС главный режиссер фестиваля Валентин Тепляков

В мероприятии, которое продлится неделю, принимают участие студенты театральных школ из всех стран БРИКС. Россию традиционно представляет столичный Институт театрального искусства под управлением Иосифа Кобзона . Каждый день под открытым небом школы будут показывать свой вариант пьесы Карла Гольдони «Слуга двух господ». В последние дни все представители пяти стран встретятся на одной сцене, в одном спектакле.

Такой формат организаторы назвали «Играем вместе». Проект получил поддержку в виде гранта президента России Владимира Путина как особо значимый проект в области культуры и искусства. «Этот формат „Играем вместе“ мы первые осуществили. Для нас, для наших студентов это очень хороший опыт», — отметил главный режиссер фестиваля.

На первом фестивале в 2017 году студенты играли пьесу Уильяма Шекспира «Ромео и Джульетта». Режиссер признался, что в прошлом году финальный спектакль стал потрясением для зрителей и участников, так как на сцене присутствовали одновременно студенты из разных стран. «Например, начинают наши, русские, потом включаются бразильцы в эту сцену, потом после этого идет монолог из ЮАР. Играли, сменяя, как бы подхватывая друг друга», — рассказал собеседник агентства.

Новые гости

В этом году впервые к фестивалю присоединились гости из Индии. «Я очень жду индусов, что они привезут, потому что это совершенно другая культура», — поделился Тепляков. Он рассказал, что в прошлом году китайские студенты удивили своим видением пьесы Шекспира, показав ее в своем традиционном виде — «с фонариками, со своей музыкой, особыми движениями».

Специальным гостем фестиваля этого года стала делегация из Армении, которую представит Ереванский государственный институт театра и кино со своей программой.

Главное — дружба

По словам режиссера, этот фестиваль не является соревнованием. «Наш фестиваль — это площадка общения, площадка взаимообогащения. Мы не соревнуемся, кто сделал лучше или кто сделал хуже. Мы просто показываем то, что мы умеем, то, что мы хотим показать», — отметил Тепляков.

Собеседник агентства добавил, что студенты общались между собой в течение всего года, а сейчас с нетерпением ждут приезда гостей. «Для меня это очень приятно. У них расширяется круг друзей, мировоззрение», — заключил он.

Международный фестиваль театральных школ стран БРИКС пройдет на открытой сцене «Большой амфитеатр» в парке «Зарядье» в Москве с 27 мая по 3 июня. Информационное агентство ТАСС выступает официальным инфопартнером мероприятия.