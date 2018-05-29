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Константин Богомолов поставил «Трех сестер» в МХТ имени Чехова
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Константин Богомолов поставил «Трех сестер» в МХТ имени Чехова 

ТАСС 13 минут назад
Фото: BFM.RU
МОСКВА, 29 мая. /Корр. ТАСС Ольга Свистунова/. Московский Художественный театр (МХТ) им. А. П. Чехова представляет новый спектакль «Три сестры» по пьесе Чехова в постановке Константина Богомолова. «Во вторник состоится пресс-показ, премьерные представления пройдут 30 и 31 мая, 7 и 18 июня», — сообщила ТАСС пресс-атташе МХТ Мария Малкина.
Собеседница напомнила, что прежде Константин Богомолов поставил в МХТ целый ряд спектаклей по произведениям Владимира Набокова, Оскара Уайльда, Федора Достоевского, Александра Дюма. Обратившись к пьесе Чехова «Три сестры», режиссер четко определил свою позицию. «Наш спектакль — это искренняя попытка сделать текст чеховской пьесы предельно живым, предельно современным, предельно естественным», — процитировала Богомолова пресс-атташе.
"Мы полгода разбирали этот текст с актерами, очень внимательно изучали его, — рассказал режиссер. — При подобном погружении весь символизм «Трех сестер» уходит, и обнаруживается подробнейшая, тончайшая, абсолютно обоснованная психологическая структура. Именно это мне интересно в пьесе. Интересна эта реальность людей военного провинциального городка, которая связана с очень живыми конкретными, ситуативными проявлениями человеческими: любовью, эмоциями, отношениями".
"Я надеюсь, в нашем спектакле не будет символизма, не будет абстракции, не будет философствования. Это будет предельно конкретная, предельно бытовая, и в первую очередь бытовая в эмоциональном плане вещь о живых, обычных людях", — заверил Богомолов.
Ранее ТАСС сообщал, что Сергей Женовач, который в апреле стал художественным руководителем МХТ им. А. П. Чехова, также поставил «Трех сестер» в своей Студии театрального искусства (СТИ). Премьера состоялась 27 мая. По поводу «Трех сестер» в постановке Богомолова Женовач признался журналистам, что относится к этому «с большой радостью».
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