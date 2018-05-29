Константин Богомолов поставил «Трех сестер» в МХТ имени Чехова

Оскара Уайльда, Федора Достоевского, Собеседница напомнила, что прежде Константин Богомолов поставил в МХТ целый ряд спектаклей по произведениям Владимира Набокова Александра Дюма . Обратившись к пьесе Чехова «Три сестры», режиссер четко определил свою позицию. «Наш спектакль — это искренняя попытка сделать текст чеховской пьесы предельно живым, предельно современным, предельно естественным», — процитировала Богомолова пресс-атташе.

"Мы полгода разбирали этот текст с актерами, очень внимательно изучали его, — рассказал режиссер. — При подобном погружении весь символизм «Трех сестер» уходит, и обнаруживается подробнейшая, тончайшая, абсолютно обоснованная психологическая структура. Именно это мне интересно в пьесе. Интересна эта реальность людей военного провинциального городка, которая связана с очень живыми конкретными, ситуативными проявлениями человеческими: любовью, эмоциями, отношениями".

"Я надеюсь, в нашем спектакле не будет символизма, не будет абстракции, не будет философствования. Это будет предельно конкретная, предельно бытовая, и в первую очередь бытовая в эмоциональном плане вещь о живых, обычных людях", — заверил Богомолов.