Сергей Женовач: «Почему надо кого-то увольнять?»

Увольнений в МХТ имени Чехова не будет. Сообщения о возможных сокращениях в труппе опроверг новый художественный руководитель театра Сергей Женовач

Официальный повод для встречи с Сергеем Женовачом — его последняя премьера в «Студии театрального искусства». «Три сестры» — одна из самых ожидаемых новинок. По этому поводу в фойе накрыт стол: для зрителей пироги и букеты свежей сирени — такие именины Ирины для всех пришедших.

Режиссер известен своим скрупулезным отношением к каждому спектаклю: они в СТИ выходят всего несколько раз за сезон — штучные вещи. Некая интрига в том, что в эти же дни свою трактовку чеховской классики представляет Константин Богомолов в МХТ — а это теперь тоже хозяйство Женовача.

Сергей Женовач художественный руководитель театра «Студия театрального искусства», художественный руководитель МХТ имени Чехова «Ее еще никто не видел, прогоны сейчас в театре только начнутся. У нас совпало, сейчас не смогу посмотреть эти прогоны, но на премьеру приду и посмотрю. Сейчас в Москве очень много спектаклей по пьесе „Три сестры“. Сегодня в один вечер идет четыре „Три сестры“. Посмотрите по афише. Эта пьеса вечная, как любая хорошая драматургия. Чем больше „Трех сестер“, чем больше разных спектаклей, разных взглядов, тем интереснее. Одинаково быть не может, это же разные взгляды».

Взгляды сейчас всех волнуют не художественные, а сугубо бытовые. И в телеграм-каналах, и в СМИ есть некое бурление: уволит или не уволит? И если МХТ действительно ждет сокращение штата, то кто будет уходить? И сколько времени Женовач теперь может уделять СТИ?

— Я [в МХТ] только с 23 апреля, несколько недель. Там есть своя структура, здесь своя. Здесь выпуск премьеры, поэтому в данный момент я больше времени проводил в СТИ, нужно собрать спектакль. И знакомлюсь с МХТ, смотрю спектакли, общаюсь с людьми. Потихоньку втягиваюсь.

— Появились новости об определенном сокращении штата в МХТ, что будут увольнения в том числе среди актеров.

— Мне нечего комментировать. Я не знаю, чьи эти новости. Вот я сижу и этих новостей не знаю.

— Все останется как есть?

— Как есть не останется в любом случае. Я только приступаю к обязанностям. Толком с труппой не встречался, только было представление. Сейчас я выпускаю спектакль. Сейчас будем знакомиться, встречаться, общаться. Почему надо увольнять? Я не понимаю вопроса и откуда это возникает. Я не понимаю и не хочу понимать, мне это неинтересно.