СТИ представит свою версию чеховских «Трех сестер»

МОСКВА, 27 мая — РИА Новости . Театр «Студия театрального искусства» (СТИ) представляет новый спектакль «Три сестры», премьера состоится на основной сцене в воскресенье, 27 мая, сообщили в пресс-службе театра.

Постановку знаменитой чеховской пьесы осуществил художественный руководитель СТИ Сергей Женовач , режиссер, известный своими интерпретациями классики. Женовач не любит говорить о спектакле до премьеры, и на сборе труппы по случаю открытия сезона он только упомянул о предстоящей постановке. Но накануне представления спектакля зрителям худрук поделился своими размышлениями о пьесе.

"Три сестры" — это, может быть, самая жесткая и трагичная история, рассказанная Чеховым. Как Маша говорит о Вершинине — «он казался мне сначала странным, потом я жалела его… потом полюбила…». Так можно сказать обо всех персонажах этой пьесы. Сначала они кажутся странными, потом начинаешь их жалеть, сочувствовать, понимать. И в итоге любишь их со всеми их слабостями, заблуждениями, откровениями. Начинаешь воспринимать их как близких людей. Без любви к ним не может быть этой пронзительной истории. Хочется вместе с ними подключиться к поискам смысла жизни. И при всем этом потрясающее чувство юмора, присущее Чехову, остроумие и ирония", — сказал Женовач.