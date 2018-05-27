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СТИ представит свою версию чеховских «Трех сестер»
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СТИ представит свою версию чеховских «Трех сестер» 

РИА Новости 54 минуты назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Театр «Студия театрального искусства» (СТИ) представляет новый спектакль «Три сестры», премьера состоится на основной сцене в воскресенье, 27 мая, сообщили в пресс-службе театра.
Постановку знаменитой чеховской пьесы осуществил художественный руководитель СТИ Сергей Женовач, режиссер, известный своими интерпретациями классики. Женовач не любит говорить о спектакле до премьеры, и на сборе труппы по случаю открытия сезона он только упомянул о предстоящей постановке. Но накануне представления спектакля зрителям худрук поделился своими размышлениями о пьесе.
"Три сестры" — это, может быть, самая жесткая и трагичная история, рассказанная Чеховым. Как Маша говорит о Вершинине — «он казался мне сначала странным, потом я жалела его… потом полюбила…». Так можно сказать обо всех персонажах этой пьесы. Сначала они кажутся странными, потом начинаешь их жалеть, сочувствовать, понимать. И в итоге любишь их со всеми их слабостями, заблуждениями, откровениями. Начинаешь воспринимать их как близких людей. Без любви к ним не может быть этой пронзительной истории. Хочется вместе с ними подключиться к поискам смысла жизни. И при всем этом потрясающее чувство юмора, присущее Чехову, остроумие и ирония", — сказал Женовач.
Вместе с режиссером над постановкой работали его постоянные соавторы: художник Александр Боровский, композитор Григорий Гоберник, художник по свету Дамир Исмагилов. В спектакле заняты актеры СТИ: Мария Корытова, Дарья Муреева, Елизавета Кондакова, Даниил Обухов, Екатерина Копылова, Лев Коткин, Сергей Качанов, Дмитрий Липинский, Никита Исаченков, Александр Медведев, Александр Николаев.
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